Overrasker: Røg gennem hele karrieren

Topsport og rygning er nok ikke to ting, der for de fleste naturligt går hånd i hånd.

Men for den tidligere håndboldspiller Rikke Hørlykke, 45, var det intet problem at kombinere smøgerne med sporten.

Det fortæller hun i radioprogrammet 'Under nålen' på Radio4, hvor hun er ugens gæst.

Hørlykke er midt i en anekdote om dengang, hun mødte dronningen ved OL i Athen i 2004, da hun i en bisætning nævner, at hun stod med en cigaret i hånden.

Den oplysning kommer helt bag på programmets værter, Tony Scott og Tue Blædel, så Rikke Hørlykke forklarer, at hun først stoppede med at ryge, da hun blev gravid.

- Jeg røg faktisk allermest, da jeg vandt allermest. Nu siger jeg noget, der er helt forkert. Og i dag lever jeg af sundhed. Men sådan er livet jo i forskellige faser. Det var en anden kultur, man havde omkring sport dengang, siger hun i programmet.

Hun understreger dog, at synet på rygning var et andet dengang, og at ikke alle topatleter ville kunne få det til at fungere.

- Hvis man kan klare testene, og nu er jeg heldigvis skruet sådan sammen, at jeg lå rigtig fint der, selvom jeg røg. Men der er også forskel på, at at spille håndbold og være svømmer og konkurrere på hundrededele af sekunder.

- Selvom jeg ryger, kan jeg jo ikke gøre en skid ved, at højre fløj brænder i sidste sekund, siger hun.

Rikke Hørlykke er tidligere professionel håndboldspiller, og nu er hun personlig træner. Foto: Krestine Havemann/Radio4

Mødte dronningen

Også historien om Rikke Hørlykkes møde med dronningen vækker forundring hos de to radioværter.

- Jeg havde en cigaret i hånden - jeg røg dengang - og stod i sportsbh og shorts, og åbnede døren sådan her, og så står dronningen der bare, fortæller hun med et grin.

Dronning Margrethe, der var på besøg i OL-byen, ville ifølge Hørlykke gerne se, hvordan atleterne var indkvarteret, og valget faldt så på håndboldkvindernes lejligheder - dog uden, at de havde fået besked.

- Jeg står bare der og får ikke sagt 'de' og ikke noget som helst. Og hun går rundt i lejligheden, og jeg prøver at skubbe tingene ind under, og hun går ud på toilettet og kigger i alle rummene. Og jeg følger bare efter - jamen, det er så latterligt. Men hun var meget cool med det, griner Hørlykke.

'Under nålen' sendes på Radio4 lørdag 10.05, men kan allerede høres som podcast.