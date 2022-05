Overrasker: Scorer nyt job

Det er bestemt ikke fremmed for den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Tobias Hamann at stå foran et kamera, men tv-stjernen har aldrig optrådt som andre end sig selv.

Nu har han dog taget en chance og sagt ja til at springe ud som skuespiller, skriver han i et opslag på Instagram.

Det sker i musicalen 'M for Marriage', der får premiere på Aarhus Teater til september.

'Jeg har fået rollen som THE CHEF og skal spille en ilter kok, der både kan synge og rappe. ØH JA det bliver en kæmpe udfordring, for jeg har aldrig prøvet det før, men sådan var det også med Bagedysten, og det gik jo meget godt', skriver han i opslaget, hvor han samtidig lover at gøre sig umage.

Tobias Hamann er foruden sin medvirken i 'Bagedysten' tilbage i 2014 kendt for programmer som 'Bag verden - med Tobias', der blev sendt på DR1 i 2015 og 2016, og 'Hypnotisøren - Tobias og Ali Hamann' fra 2018, hvor han fulgte i fodsporene på sin berømte bedstefar, hypnotisøren Ali Hamann.

I 2020 vandt han desuden programmet 'Stjerner i trøjen' på discovery+.

Foruden sin tv-karriere er Tobias Hamann influencer. Han har mere end 67.000 følgere på Instagram.