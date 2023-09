Overrasker: Springer ud som filmproducent

En dansers krop holder ikke evigt - heller ikke selvom man hedder Silas Schwartz Holst og har kombineret dansen med førsteelskerroller i et utal af musicals, bare for at nævne noget.

Men så er det godt, at der findes en plan B, og den hedder film. Som manuskriptforfatter og producent.

- I løbet af nogle måneder vil jeg få premiere i biograferne med min debutfilm. ’Jeg tror, jeg elsker dig’ hedder den, og min lille søn, Bob, har hovedrollen, fordi casterne mente, at han passede som fod i hose til den rolle, fortæller Silas og tilføjer:

- Vi har optaget filmen hen over sommeren, og Bob har haft en fest med at filme. Man skulle tro, at han var født foran et kamera med den naturlighed, han lægger for dagen, når han udfører det, han bliver bedt om. Han har virkelig vist sig lærenem, men han spiller også over for garvede kræfter som Lisbet Dahl, Lise Baastrup, sin anden far, Johannes Nymark, Laura Drasbæk, Vicki Berlin, Julie Zangenberg, Ole Boisen og Albert Rosin - for nu at nævne nogle.

Efter sin fars død vidste Silas, at der var ting, han ikke gad tilgive ham. Foto. Jonathan Damslund

Filmen handler om tilgivelse - om man skal tilgive alt, om man kan tilgive alt.

Min far

- Uden at filmen direkte handler om mig og min far, så udspringer nogle af ideerne af vores forhold. Nogle af filmens spørgsmål er: Hvorfor og for hvis skyld skal vi tilgive - og bliver man et bedre menneske, hvis man tilgiver alt - eller omvendt - er man et dårligere menneske, hvis man ikke gør? I virkeligheden er det meget menneskelige spørgsmål, som jeg tror, mange har haft i hovedet.

Silas Schwartz Holst håber, at han fremover kan få lov til at arbejde med film og tv-serier. Foto. Jonathan Damslund

Selvom Silas var i gang med både diverse musicals og sit boyband, var han gået i gang med at skrive en roman. Han bruger de sene aftner eller de nætter, hvor hans adhd forhindrer ham i at sove, til at være kreativ.

- En aften var vi til en middag, hvor jeg mødte to gutter - en instruktør og en producer, Brian Tange og Yusuf Othman. Og da de hørte om min roman, mente de, at det faktisk var et filmmanuskript, og så kørte det derfra. I øjeblikket er vi i gang med den sidste klipning, og jeg regner med, at filmen kommer ud december/februar.

Silas Schwartz Holst kalder sin film for et familieprojekt. Foto: Jonathan Damslund

Silas har primært befundet sig på sidelinjen, men for ham er det klart et familieprojekt, og derfor er datteren Maggie også med som statist.

Vil fortælle en god historie

Filmen befinder sig ifølge Silas et sted mellem drama- og thrillergenren, men derudover skal den ikke have noget prædikat, for den skal underholde og fortælle en god historie. Det er i hvert fald målet.

- Det er første gang, jeg prøver noget som det her, men det er klart en vej, jeg håber at kunne gå. Som det ser ud nu, hvor vi er næsten færdige, må jeg sige, at jeg er ret stolt af min baby. Det har været en fuldkommen fantastisk proces - også med Bob. Han aner ikke, at han spiller en hovedrolle. Han morer sig bare og ser ud til at mene, at han er med i en leg med alle os andre. Både jeg og resten af familien glæder os til at se filmen på det store lærred.

Endnu inden ’Jeg tror, jeg elsker dig’ har fået premiere, er Silas i gang med et nyt manuskript.

Denne gang til en tv-serie, og den har han også forventninger til.

- Hvis filmdebuten går, som jeg håber, bliver det jo nemmere anden gang både at komme igennem til de rigtige mennesker og finde finansiering.