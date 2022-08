Overrasker: Vil giftes i Vegas

Tirsdag sagde blogger og influencer Mascha Vang ja til at blive gift med sin kæreste gennem fire år, Troels Krohn Dehli, ved et storstilet bryllup på Holckenhavn Slot ved Nyborg, og blandt gæsterne er influencer og tidligere vinder af 'Den store bagedyst' Annemette Voss.

Da Ekstra Bladet møder hende og hendes mand, Micky Fridthjof, før ceremonien, fortæller hun med et grin, at hun også godt selv kunne forestille sig at blive gift igen.

- En eller anden dag skal jeg giftes i Las Vegas bare for at prøve det, og jeg tænker, at det bliver med Micky, så jeg forestiller mig, at så må vi jo gøre det igen, siger hun til de fremmødte journalister.

Annemette Voss må undvære champagnen til Mascha Vang bryllup. Foto: Henning Hjorth

Annemette Voss og Micky Fridthjof venter deres andet fælles barn, og alt går planmæssigt med graviditeten.

- Jeg har det fint. Jeg har det dejligt, og alt det værste er overstået, så nu har jeg det bare dejligt, siger Annemette Voss, der dog understreger, at det er hårdt at skulle undvære champagne til festen.

- Det er rigtig hårdt. Jeg kan virkelig godt lide vin og champagne, så det kigger jeg langt efter, når Micky render rundt og hygger sig derhjemme. Men sådan er det. Jeg har jo gjort det før, siger hun.

Stor tragedie

Annemette Voss, der venter sit fjerde barn, fortalte tidligere på ugen på sin Instagram-profil om en tragisk hændelse, der ramte hende, seneste gang hun var gravid.

'Pludselig begyndte jeg en dag at bløde. Jeg aborterede tydeligvis og blev utrolig ked af det. Lægen fik sendt mig af sted til sygehuset, hvor jeg blev tilset, og vi fik den meget overraskende besked, at der stadig var én tilbage', skrev hun om graviditeten tilbage i 2015, hvor hun altså havde været gravid med tvillinger.

Annemette Voss og Micky Fridthjof blev dog i 2016 de lykkelige forældre til sønnen Luca, og nu venter de altså deres andet fælles barn.

I forvejen har Annemette Voss sønnerne Hugo-Sander og Ferdinand med sin eksmand, skuespiller og tidligere 'Vild med dans'-deltager Thomas Voss.

