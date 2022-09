Overrasket Tomas Villum: - Jeg følte mig underdressed

Tomas Villum følte sig lidt for beklemt ved det tøj han havde på

Skuespiller og instruktør Tomas Villum Jensen var et af de kendte ansigter, som dukkede op til Bubber og Signe Rossings bryllup. Han var med, fordi han har været venner med Bubber i mange år.

- Da jeg startede med at lave film for rigtig mange år siden, der var Bubber en af de første, jeg mødte.

- Det har været helt naturligt. Vi har kendt hinanden i mange år. Det er sgu dejligt, fortalte instruktøren.

Lidt overrasket

Tomas Villum Jensen afslog ikke, at han måske vil lave en lille skål for brudeparret senere på aftenen, men det er ikke planlagt, fordi brylluppet helst skulle være så uformelt så muligt, fortalte han.

- Jeg var lidt overrasket over at se så mange i jakkesæt, fordi de havde været meget forhippede på, at det skulle være uformelt. Det er meget i Bubbers stil, sagde han og fortsatte:

- Jeg følte mig underdressed i et øjeblik, men det er bedre nu, sagde Tomas Villum Jensen.

Han var iklædt et par beige bukser med en lyseblå skjorte, som hang ud over buksekanten. Over skjorten havde han bundet en hvid striktrøje.

Skuespilleren var mødt alene op til brylluppet, da hans kone, sangerinden Maria Montell, er på vej til USA for at indspille noget nyt musik.