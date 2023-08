Overstadig Pilou på spil igen: Afbryder interview

Pilou Asbæk havde fået en del indenbords og lavede et skægt interview med Ekstra Bladet i overrislet tilstand midt i august på den røde løber. Til SVEND prisen var han atter i overstadigt humør

- Min kone tror altid, jeg er ude og lave ballade. Så for at bevise, at jeg er på arbejde, tager vi lige en selfie.

Pilou Asbæk var onsdag aften til uddeling af Svend-prisen i Svendborg, hvor han bl.a. skulle overrække en statuette, og der blev således lavet spas med publikum - og fruen derhjemme - da han indtog scenen på det lille torv midt i den hyggelige by.

Glad fra start

Alkoholprocenten var ikke just på nul, da Pilou ankom til hovedbegivenheden ned ad en stor trappe med en fadbamse i hånden efter forfest på Svendborg Teater, så stjernen var glad fra start.

Det er bestemt ikke første gang på den røde løber.

Mildt sagt.

Pilou Asbæk fra scenen i det fynske. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Midt i august dukkede han således stang-bacardi - kan vi vist godt sige - op til gallapremieren på filmen 'Når befrielsen kommer', som han selv spiller hovedrollen i, hvor Ekstra Bladet lavede et lidt specielt interview med ham.

Senere har Asbæk forklaret, at han både fejrede bryllupsdag og markerede, at der var premiere på hans første danske film i otte år, og at han derfor havde inviteret 50 venner og familiemedlemmer til fest inden premieren, hvorfor han havde fået lige vel rigeligt indenbords.

Se videoen herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Pilou Asbæk var i strålende humør, godt hjulpet på vej af de gyldne dråber, til premieren på filmen 'Når befrielsen kommer', hvor stjernen besætter hovedrollen. Se det alternative interview med en godt bedugget Pilou Askbæk i videoen her

Alt for lidt at drikke

Men Pilou, der dog onsdag aften var væsentligt mere ædru fra start end senest, holdt sig bestemt heller ikke tilbage på den røde løber i Svendborg, hvor han pludselig afbrød, tog ordet og stjal de andres 'shine', da Ekstra Bladet var ved at interviewe Jakob Oftebro og Johannes Lassen.

- Der har vi jo Pilou. Har du fået for meget at drikke igen?

- Jeg har fået alt for lidt at drikke i forhold til, hvad vi repræsenterer lige nu.

- Jeg så dig stille øllen deroppe. Jeg havde faktisk tænkt mig, jeg skulle spørge dig, hvordan du har det efter sidst. Der var lige kommet lidt indenbords?

- Ja, det var din kollega, der interviewede mig på den røde løber. Pernille, som reducerede en film om 250.000 flygtninge til et 'Mads og Monopolet'-dilemma. Tillykke med det, Pernille. Tillykke med det, lød det fra Pilou med et kækt blik og stort grin.

Pilou Asbæk afbrød Ekstra Bladets interview med Jakob Oftebro (tv.) og Johannes Lassen (th.). De tre hyggede sig gevaldigt aftenen i gennem. Foto: Ernst van Norde

Han fortsatte:

- Hvis Pernille havde været ved sine fulde fem, så havde hun spurgt mig: 'Hvorfor er du så glad?'. Så havde jeg kunnet forklare hende, at det var min første premiere i otte år, at jeg var glad, at jeg var nervøs og en lille smule ængstelig.

- Men det var godt tv - det må du da indrømme?

- Hvorfor skulle jeg det? Men ja, okay. Det var vidunderligt. For jer.

Bekender kulør

Efterfølgende, da kameraet er slukket, bekender Pilou dog kulør og fortæller, at han synes, klippet fra gallapremieren er hylende morsomt, og han beder derfor Ekstra Bladets udsendte om at hilse 'Pernille' rigtig mange gange.

Under prisuddelingen hyggede Pilou Asbæk sig med især Johannes Lassen og Jakob Oftebro, og han hentede flere gange gratis bajere til forsamlingen.

På et tidspunkt måtte han endda få Ekstra Bladets fotograf til at hjælpe sig, da han var ved at tabe tre fadøl og otte flødeboller.

- Jeg tror, der kommer en pris i morgen. Lad mig sige det på den måde. Der er ALTID en pris. Der er altid en regning, lød det fra Asbæk.