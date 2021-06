Oversvømmet med 'trælse' beskeder

Efter at have lavet interview med Mette Frederiksen har Emil Midé Erichsen modtaget en sværm af negative beskeder fra følgere

Mange ville nok mene, at familien Beha Erichsens populære programmer er indbegrebet af ukontroversiel hygge.

Men nu er Emil Midé Erichsen, der er tv-vært Mikkel Beha Erichsens ældste søn, kommet i vælten i forbindelse med optagelserne til den kommende sæson af 'Kurs mod danske kyster'.

Et billede, hvor man ser ham interviewe statsminister Mette Frederiksen om bord på familiens skib, har nemlig fået rasende følgere til tasterne.

Det skriver han om i et opslag på sin Instagram-profil.

'Jeg er formentlig på vej ud på dybt vand, men nu løber jeg chancen. Jeg har siden i går modtaget en del trælse beskeder, efter at jeg postede et billede af mig og Mette Frederiksen. Det her er mit forsøg på at svare dem', skriver han og fortsætter:

'Vi bor heldigvis i et demokrati, hvor flertallet vælger vores statsminister, og hvor vi alle sammen er i vores gode ret til at mene, hvad vi vil. Mette Frederiksen er Danmarks statsminister, og af den grund spurgte vi hende, om hun havde lyst til at sejle en tur med os.'

Det har folk skrevet Emil Midé Erichsens opslag med Mette Frederiksen er blevet flittigt kommenteret, og det er ikke ligefrem venlige kommentarer. 'Øv at I nu er er blevet til et stemmefisker projekt', skriver en følger. 'Håber ikke i plastrer jeres udsendelser ind i gylp fra Danmarks dyreste kvinde', skriver en anden. Der er dog også mange, der har sendt Emil Midé Erichsen opbakning i kommentarsporet efter hans opslag, hvor han siger fra. 'Det her er det klogeste, jeg længe har set på Instagram. Tak for det', skriver en følger for eksempel

Ingen skjult agenda

Emil Midé Erichsen forklarer videre, at familien til en hver tid ville have interesse i at invitere statsministeren om bord, uanset hvilket parti vedkommende repræsenterer.

Derfor er han ærgerlig over den negative opmærksomhed.

Emil Midé Erichsen med Mikkel Beha Erichsen. Foto: Lars E. Andreasen/Ritzau Scanpix

'Normalt lader jeg mig ikke gå på af negative beskeder. Det er desværre en del af at stikke næsen frem i medierne. Men jeg kan alligevel mærke, at det går igennem filteret denne gang', skriver han og fortsætter:

'Jeg postede billedet i går, fordi jeg var stolt af at have lavet mit første interview med en statsminister. Ikke fordi jeg har en skjult politisk agenda. Jeg er ikke enig med Mette Frederiksen i alle hendes beslutninger, men den dag jeg stopper med at snakke med folk, jeg ikke deler holdning med, så bliver jeg et mindre menneske'.

'Mærkeligt og fjollet'

Hans far, Mikkel Beha Erichsen, fortæller imidlertid, at det er gået hans næse forbi, at hans søn er havnet i stiv kuling på de sociale medier.

Tv-værten er nemlig slet ikke på nogen form for sociale medier selv.

- Jeg må sige om de der shitstorms, der pludselig kan opstå sådan et sted, at jeg synes, det virker helt skørt. Og jeg lægger mig ikke ned i en shitstorm – jeg gider ikke en gang tage en regnfrakke på. Mit fokus er på rigtige storme og kun dem, siger Mikkel Beha til Ekstra Bladet.

Naturligt at invitere Mette F. Kritikken af, at familien har haft besøg af landets politiske overhoved til en tur til søs, undrer ham. - Jeg synes, at det er meget mærkeligt, at folk reagerer sådan. Vi danskere har selv valgt Mette Frederiksen som statsminister. Det er jo ikke fordi, hun er kommet til ved et kup. Og sådan er demokrati. Folk stemmer og flertallet vælger, siger han og fortsætter: - Sidste år var kronprinsen med ude at sejle. Mette Frederiksen har siddet ved roret i en af de mest kritiske perioder, vores land har været igennem. Derfor synes vi, at det var det mest naturlige at invitere hende med om bord i vores nye programserie. At hun så er socialdemokrat, har intet med det at gøre. Vi har valgt chefen, og havde hun eller han været fra Venstre eller fra Det Radikale Venstre, var den person også blevet inviteret, siger han.

Mikkel Beha og hans familie har gennem årerne haft adskillige kendte mennesker med på sejltur på et af deres skibe, og han har aldrig oplevet noget lignende.

- Nej, det har jeg ikke. Jeg er meget overrasket. Fjollet. Hvis man ikke må tale med statsministeren – hvad enten man er enig eller uenig – hvad er det så for noget. Der må virkelig være nogle mennesker, der ikke kan deres demokratihåndbog, siger Mikkel Beha.