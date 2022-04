Overvåget til hemmelig rapport: - Det er rigtig klamt

Kommunikationsrådgiver og podcast-vært Anna Thygesen er en af dem, der er blevet overvåget i den hemmelige rapport, som mediechef Anders Krab-Johansen og resten af ledelsen på Berlingske Media bestilte for at holde øje med medarbejdernes adfærd på sociale medier.

Det oplyser hun i et opslag på Facebook og til Ekstra Bladet.

Selvom Anna Thygesen, da rapporten blev bestilt, og overvågningen udført, ikke var tilknyttet Berlingske Media, har de altså alligevel holdt øje med, hvad hun mente om MeToo-dækningen.

Og det er der en særlig grund til, mener hun.

- Det er et kæmpe problem, at overvågningen er blevet holdt hemmelig, og i min egenskab af kommunikationsrådgiver tænker jeg, at det har været for at finde ud af, hvordan de stod i forhold til Michael Dyrby, og hvor lang tid de kunne beholde ham, siger Anna Thygesen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er rigtig klamt, når man er et medie. Hvis man havde været en hvilken som helst anden virksomhed, var det måske en anden snak, men det her har jo ingenting med journalistik at gøre.

Stod frem med MeToo-sag

Anna Thygesen mener, at hun er blevet udpeget til overvågning, fordi hun over for Ekstra Bladet navngav tidligere chefredaktør på B.T. Michael Dyrby som den mand, der opførte sig sexistisk og upassende over for hende, da de begge var ansat på TV 2.

Det gjorde hun, efter hun i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' havde fortalt om en chef på TV 2, der til en fest lod følgende bemærkning falde om hende:

'Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig.' Efterfølgende benægtede Michael Dyrby, at han havde kendt noget til krænkelser på TV 2, og det fik Anna Thygesen til at sætte navn på og efterfølgende tale åbent imod, at Dyrby kunne fortsætte som chefredaktør på B.T. - blandt andet på sociale medier.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Anna Thygesen om hvorfor hun står frem med navnet efter Metoo på TV 2-dokumentar.

Hun mener, at det netop er derfor, ledelsen i Berlingske Media har overvåget hendes udtalelser på sociale medier.

- Som en af de kvinder, der er stået frem i den dokumentar, er jeg fuldstændig målløs over, at et frit medie blander ledelse og journalistik sammen på denne her måde. Det er helt amatøragtigt, siger Anna Thygesen.

Tirsdag stod også debattør og medlem af panelet i podcasten 'Det vi taler om' Anne Kirstine Cramon frem og fortalte, at hun var blevet overvåget.

Ekstra Bladet har siden tirsdag forsøgt at få en kommentar fra Anders Krab-Johansen til overvågningen. Onsdag henviser han på mail til sine tidligere udtalelser.

Over for MediaWatch har han blandt andet udtrykt beklagelse over sagen.

'Jeg har beklaget forløbet over for medarbejderforeningerne. Kritikken er berettiget, og det er mit ansvar. I et mediehus må der ikke være noget, som kan give anledning til at tro, at der foregår overvågning,' lyder det blandt andet.