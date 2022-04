P3 vært stopper

P3 værten Jacob Weil har netop meddelt på sin Instagram, at han stopper som vært på P3.

Sammen med Andreas Kousholt gjorde han sig først bemærket som medvært på det succesfulde program 'Danskerbingo', der i 2018 vandt prisen som årets radioprogram.

'Om en uges tid starter jeg som vært på 'Døgnrapporten' for at dække kriminalstof på 24Syv, og jeg håber I vil lytte med. Jeg ved ikke, hvad jeg legede, imens jeg var på DR, men nu bliver det politi og røvere.' skriver værten blandt andet på sin Instagram.

Skulle videre

I september 2020 kunne Ekstra Bladet berette, at radioprogrammet 'Danskerbingo' nu slukkede og lukkede efter 4,5 år, fordi Jakob Weil og Andreas Kousholt nu var klar til at prøve kræfter med noget andet.

'Danskerbingo er vores hjertebarn, og vi er sindssygt stolte over, hvad det er blevet til. Og vi er sådan set ikke trætte af at sende programmet, men vi har bare også lyst til at prøve alt muligt andet', skrev Andreas Kousholt i sin tid i et instagramopslag.

Siden har de begge fortsat karrieren på P3 med hver deres projekter, men nu efter 6,5 år er tiden kommet for Jacob Weil til helt at skulle videre fra DR.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jacob Weil.