På årsdagen for tragisk dødsfald: Venner i sorg på kirkegården

Sidney Lee døde for præcis et år siden af blodforgiftning efter svær lungebetændelse, og kammeraten Mitchel Nebelong havde derfor arrangeret uhøjtidelig mindehøjtidelighed på Holmens Kirkegårds Kapel

Sidney Lees kammerat havde arrangeret en uformel højtidelighed på Holmens Kirkegårds Kapel for at mindes realitystjernen og opfordrede samtidig folk til at komme og lægge en blomst ved graven

Hans pludselige, chokerende og uventede dødsfald skabte så megen interesse fra læserne, at Ekstra Bladets servere gik ned, da den triste nyhed udkom som breaking news.

Tirsdag 'gik det også ned' på Holmens Kirkegårds Kapel, som Sidney Lee selv måske ville have formuleret det.

Blot på en helt anden måde, forstås.

I hvert fald mødte et par venner løbende op med Sidney Lees kammerat fra realityverdenen Mitchel Nebelong i spidsen ved selvbruner-charmørens gravsted tirsdag eftermiddag.

Årsagen var etårsdagen for Sidney Lees tragiske endeligt i en alder af 43.

16. maj 2022 udåndede han hjemme i forældrenes københavnerlejlighed, hvor han gennem mange år og helt op til sin død boede til daglig, da en svær lungebetændelse med spredning af bakterier til blodbanen førte til blodforgiftning.

Et af de sidste Ekstra Bladet-billeder af Sidney Lee i live, da vi besøgte ham i hans yndlingsspillehal - en retro arkade i et industrikvarter i Glostrup. Foto: Anthon Unger

Etårsdagen for dødsfaldet kommer kun få uger efter, at TV 2 Echo 25. april bragte sidste afsnit af den stærkt omtalte - og meget roste - dokumentar i tre dele om Sidney Lee med titlen 'Sidney', der fortsat kan ses på TV 2 Play.

Dokumentaren skabte især opmærksomhed, fordi man via kunstig intelligens havde genskabt Sidney Lees stemme, så han 'kunne tale fra graven' og som en slags fortæller guidede seerne gennem sit liv i blitzlyset som den største realitystjerne, Danmark endnu har set.

Onsdag var rammerne noget mindre 'flashy', da venner og veninder på Mitchel Nebelongs opfordring i et Facebook-event altså kiggede forbi for at lægge en blomst ved graven og mindes deres afdøde ven for en stund.

Mitchel Nebelong og Zerrin Hassan havde i Sidney Lees ånd medbragt cult shakers, da de ville mindes deres gamle ven. Foto: Jonas Olufson

Et underligt år

Hverken Sidney Lees familie eller to seneste kærester, Mary-Ann og Camilla, var dog til stede.

Det var til gengæld vennerne Mitchel Nebelong og Zerrin Hassan. De to kæmper begge stadig med savnet af deres ven.

- Det har været et underligt år. Man har manglet ham og de underlige beskeder, han altid skrev om natten, lyder det fra Mitchel Nebelong.

Zerrin Hasan savner også sin gamle makker, og hun synes, det har været svært at læse folks kommentarer på de sociale medier.

- Jeg kan ikke lide, at folk har haft så mange ting at sige om ham, når de ikke kender ham. Det er unfair, for han var et af de sødeste mennesker, jeg har kendt. Han gjorde aldrig noget ondt. Så det har været hårdt at se hadbeskederne. Manden er jo død.

Både Mitchel Nebelong og Zerrin Hassan er stadig i stor sorg over at have mistet deres ven gennem mange år. Foto: Jonas Olufson

Vægelsindede omkring TV 2-dokumentar

Det er kun Mitchel Nebelong, der har set dokumentaren, som TV 2 udkom med tidligere på året. Og han synes, den er fin, selvom den også var hård at komme igennem for ham.

- Jeg var med bagom fra starten af, og det, som betød noget for mig, var, at hans forældre syntes om den. Bente, (Sidneys mor, red.) har været med fra starten af. Jeg synes, den var rigtig fin. Mitchel, der dog skullet vænne sig til, hvordan man havde brugt kunstig intelligens til at genskabe Sidney Lees stemme, som fungerede som speak i dokumentaren.

- Der er jeg lidt på begge sider. Det er fedt, det kan lade sig gøre. Men det er noget andet, når han selv siger tingene fra hjertet.

- Det gjorde ondt, når man hørte ham tale om sig selv som død.

Zerrin Hasan har været for påvirket af realitystjernens død til, at hun har villet se dokumentaren.

- I starten tænkte jeg, at han ikke var død, og at det var en form for sjov. Men så begyndte jeg at fatte det, og så fik jeg det så dårligt. Jeg vågnede grædende om natten og savnede ham.

- Der er mange journalister, der har spurgt, om jeg vil være med til ting, og jeg har afvist det hele. Så i forhold til dokumentaren venter jeg, til jeg er klar til det.

