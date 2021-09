Bagedronningen Ditte Julie har fundet melodien med en anden deltager i et tv-program.

Den tidligere deltager i 'Den store Bagedyst' er nemlig begyndt at hænge ud med Mads, der netop har medvirket i 'Prins Charming'.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet ved premieren på Dune i Cinemaxx.

- Jeg har taget min gode ven Mads med, han har lige været med i 'Prins Charming', fortalte hun glad.

Det bliver dog ikke til mere end venskab mellem de to, da de begge deler en interesse for det mandlige køn.

- Min egen lille prins charming, ikke lige til mig, han er til noget andet, men nevermind, lyder det med et grin.

De to mødte hinanden under fodboldfeberen i Danmark og har hængt ud lige siden.

- Vi mødte hinanden til EM. Det var under den sidste kamp, hvor vi mødte hinanden, og vi klikkede bare, så det har været hyggeligt. Vi har hængt ud hele sommeren.

Nyt husprojekt

Ditte Julie regner da også med, at de to kommer til at ses meget mere.

- Det er et nyt dejligt bekendtskab, der er blomstret over sommeren.

Influenceren har netop annonceret, at hun har købt nyt hus, som hun er i gang med at renovere til den store guldmedalje.

Ifølge Ditte Julie skal der både rives ned og bygges op, og det kommer til at koste.

- Der skal i hvert fald nogle kager over disken, det kan jeg godt sige, lyder det fra influenceren, der ikke vil komme nærmere ind på prisen på projektet.

Se video fra den røde løber i forbindelse med gallapremieren på 'Dune' lige her:

På date med 'Prins Charming'