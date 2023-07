På ferie i ekstrem hedebølge: - Det er barskt

Christina Siguenza, der er kendt fra 'Årgang 0', er i øjeblikket på ferie i Rom i Italien sammen med sin kæreste, Per.

Her oplever hun den enorme hedebølge, der lige nu hærger i det sydlige Europa, på tætteste hold.

I Rom er temperaturerne lige nu på over 40 grader, og det kan virkelig mærkes, lyder det fra Christina Siguenza, der fortæller, at deres ferie bliver meget påvirket af varmen.

- Vi er to raske mennesker i rimelig form og er normalt ikke bange for at gå rundt til tingene, siger hun og fortsætter:

- Men det er barskt at være ude meget af dagen. En gåtur på to kilometer betyder, at man konstant krydser vejen for at gå i skyggesiden. Og fem kilometer betyder pauser og vandflasker i hånden.

Christina Siguenza husker at køle af ved poolen. Foto: Privat

Hun understreger dog, at de stadig nyder ferien.

Annonce:

- Det er på ingen måde en dårlig ferie - tvært imod. Man respekter forholdene og egne begrænsninger. Vi lægger egoet på hotellet og er på den sikre side ved at huske skygge, væske og måske en kold øl ved poolen.

Christina Siguenza fortæller, at hun selv har mærket, hvordan den ekstreme varme kan gøre én dårlig.

- Jeg havde lige en tur i går, hvor jeg måtte sætte mig. Der lå så en McDonalds, og jeg måtte gå derind for at mærke noget aircondition, på trods af at jeg konstant havde indtaget væske. Det var, da vi var på vej tilbage til hotellet for at køle af, siger hun.

En vandpause eller ti bliver det til i løbet af dagen. Foto: Privat

Godt med vand

Heldigvis er personalet på hotellet og rundt omkring i byen gode til at hjælpe, så turisterne ikke får hedeslag.

- Der er vandt tilgængeligt de fleste steder, og så har de åbnet baren hele dagen ved poolen på hotellet, lyder det fra Christina Siguenza.

'Årgang 0'-deltageren fortæller også, at hun alligevel tit kan høre sirener fra ambulancer, der kører rundt i gaderne.

Annonce:

- Ambulancer er der hele tiden. Men jeg ved selvfølgelig ikke, hvad det handler om, men jeg kan kun forestille mig, at der er flere, der får hedeslag end normalt.

Ifølge Christina Siguenza får de det bedste ud af ferien trods hedebølgen. Foto: Privat

Christina Siguenza fortæller, at hun og Per efterhånden har accepteret, at deres ferie er anderledes, end de først havde planlagt.

- Måske er det bedste råd at acceptere, hvordan situationen er lige nu. Lad være med at forcere en storby i 40 graders varme. Accepter at man ikke kan nå det hele, siger hun og tilføjer:

- Vi er taget tidligt afsted på tur og har forsøgt at få set det meste, inden det blev for varmt. Og accepteret at resten af dagen så var ved poolen, siger hun videre.

- Men det er klart, at det ikke er så sjovt at spise gelato som normalt, for man skal skynde sig at spise den, griner hun.