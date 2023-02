På hospitalet efter ildebefindende

Den danske skuespillerinde, sangerinde og danser Julie Steincke, der mest er kendt for sine roller i diverse store musicals, fik i tirsdags et ildebefindende og kom efterfølgende på hospitalet.

Det skriver hun i en story på Instagram, hvor hun ydermere beretter, at hun skulle i gennem en masse undersøgelser, og derfor måtte blive på hospitalet en rum tid.

'Nå, ville egentlig ikke nævne det, men siden jeg er lidt ude af drift pt., så er dette grunden til, at jeg er stille og ikke svarer alle mails. I tirsdags til min TRX-time (en fitness-form, red.) fik jeg et ildebefindende og røg på hospitalet og fik en masse undersøgelser, da jeg ikke kunne stå op uden at vælte om', skriver Julie Steincke og fortsætter:

'Det viser sig, at det ikke er noget farligt. Men jeg har øresten/krystaller, og det driller min balance og jeg har konstant kvalme, så indtil de finder vej tibage, så føles det som at være på karrusel. Så lige nu ligger jeg ned og er tålmodig', lød det fra skuespilleren i sin story for et døgns tid siden.

Julie Steincke i dans med Silas Holst i musicalen 'Crazy For You' på Det Ny Teater i København tilbage i 2013. Foto: Miklos Szabo

Nærmest flov

Efterfølgende har hun delt endnu en story, hvor hun på video fortæller, at hun i bagklogkskabens klare lys nærmest er helt flov over, at hun postede, at hun ikke havde det supergodt, men nu takker for alle hilser og al opmærksomheden.

- Jeg kom hjem tirsdag nat, efter at have været der hele dagen, fordi de ikke kunne finde ud af, hvad det var. Det skulle lige undersøges, for det var en kombination af flere ting, men alt er vel, jeg er i bedring, jeg kan gå nu og jeg er ikke lige så søsyg, siger Steincke, som er lettet over, at årsagen til hendes ildebefindende nu er fundet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med skuespilleren, som ikke har lyst til at sige mere ud over det, hun allerede har sagt og skrevet på Instagram.

