På knæ juleaften: 'Har aldrig set ham så nervøs før'

Der er store smil hos den danske hitmager Andreas Odbjerg, der afslører på Instagram, at han er blevet forlovet med kæresten Sabrina Ferguen.

'HUN SAGDE JA. JEG ELSKER DIG FOR EVIGT OG EVIGT OG EVIGT, skriver sangeren, der blandt andet har storhittet med 'Stor mand' sammen med Tobias Rahim.

På Instagram fortæller Sabrina Ferguen, at det var en nervøs sanger, der gik på knæ.

'Andreas var nede på knæ juleaften og jeg har aldrig set ham så nervøs før - det var det nemmeste JA!! Er helt overvældet og lykkelig - TUSIND tak for alle de dejlige beskeder', skriver hun.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Andreas Odbjerg.

Andreas Odbjerg og Sabrina Ferguen til Zulu Awards i april i år. Foto: Anthon Unger

I kommentarfeltet vælter det ind med hilsner fra kendte venner og bekendte.

'Tillykke, min ven. Sikke et år', skriver den tidligere 'X Factor'-dommer Lars Ankerstjerne.

'hurra længe leve må jeg synge “Love is in the air“ til brylluppet?', skriver Peter Mygind og tilføjer en masse hjerter.

'Tillykke igen', skriver Stine Bramsen, mens Annika Aakjær nøjes med et hjerte.

'Juhhuuuuuuu. tillykke', lyder det fra Julie Berthelsen.