På livsfarlig mission i Ukraine: Tager ind i krigszoner

Tv-fænomenet Linse Kessler fra Bryggen har sammen med veninden Sofie Sønderup, der står bag Forsvundne Personer, startet en ny indsamling til fordel for hunde og andre dyr i nød i Ukraine. Denne gang tager de endda ned livet som indsats selv ind i landet for at hjælpe deres firbenede venner

De fleste ved, at hårdhudede Linse Kessler ikke virker til at være bange for noget og ofte kaster sig ud i nye spændende eventyr.

Men denne gang er der dog alligevel grund til at være ekstra varsom.

Tv-stjernen har således sammen med veninden Sofie Sønderup, der til daglig arbejder som dyrepasser og derudover i sin fritid står bag gruppen Forsvundne Personer, besluttet at tage til krigshærgede Ukraine og hjælpe.

Soldat med i bilen

Makkerparret har samlet ind til dyrene i Ukraine tidligere, men i forbindelse med den forestående rejse ned til krigen er de ambassadører for en ny indsamling, hvor man kan donere foder og andre hjælpemidler til de dyr, der lige nu lider, er blevet forladt eller i øvrigt mangler hjælp i Ukraine.

Efterfølgende skal de så efter planen altså selv fysisk levere det inde i farlige krigszoner, samtidig med at de giver en hånd med på f.eks. dyreshelters, internater eller i zoologiske haver.

- Volkswagen Amager har sponsoreret en stor bil, som vi kører derned i og hjem igen, der har plads til rigtig meget. Nu skal vi have modtaget det hele, og lige så snart at der er pakket, så er det bare asti afsted, Linse og jeg. Og så har vi faktisk også en kvindelig soldat med, som skal hjælpe os med sikkerheden og som kender til det med at være i en krigszone, fortæller Sofie Sønderup, der understreger, at hun og Linse skam ikke skal på fint hotel.

- Vi regner med, vi skal sove i vores bil. Oven på hundemaden, griner Sofie Sønderup med en dog alvorlig mine bag smilet.

Udtaler sig på egne vegne

Hun betoner flere gange, at hun - selv om hun danner makkerskab med Linse - udtaler sig på egne vegne i denne artikel. Linse Kessler har fået mulighed for at udtale sig, men er ikke vendt tilbage.

- Det går mere og mere op for mig, hvad det egentlig kræver at skulle afsted. Det er f.eks. i forhold til udstyr – at vi skal have nogle specielle skudsikre veste på, som ikke må være udløbet. Vi skal have specielle sikkerhedsbriller på, vi skal have hjelme på osv. Lige pludselig skal vi ud af vores comfort zone, fordi vi skal ud et sted, hvor man ikke kan regne med noget.

- Men det er I altså villige til i den gode sags tjeneste? Ultimativt at risikere jeres eget liv?

- Vi har nogle kontaktpersoner rundt omkring dernede, som vil følge med hele tiden i forhold til, hvad der sker helt aktuelt. Min plan er, at vi ikke er i Ukraine om natten. Vi sover f.eks. i Polen, står tidligt op og kører ind i Ukraine, får knoklet alt det, vi nu skal, og kommer ud på internater og ser, om der er nogle steder, der fortsat befinder sig hunde eller andre dyr, der har brug for at komme i trygge rammer, og så hjælper vi dem. Dernæst tager vi ud af landet igen og kommer i sikkerhed. Det tager cirka syv timer i transporttid hver vej, når vi skal ind og ud. Men jeg tror nærmest, at det er ligegyldigt, hvor du er i Ukraine - så er du i fare.

- Hvad bliver jeres vigtigste mission?

- Jeg havde en idé om, at vi skulle ind i to specifikke zoologiske haver, men jeg kunne desværre læse i nyhederne i går, at bl.a. de to er blevet beskudt, og at personalet er fundet dræbt. Det sætter jo også nogle tanker i gang. Men vores formål er at komme ned og få et overblik og se, hvad der er brug for i bl.a. private sheltere. De har kørt på lige siden krigen begyndte, og de er rigtig, rigtig trætte. Men vi må tage det, når vi kommer derned, og se, hvad folk lige præcis har brug for dén dag.