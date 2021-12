Påvirket TV 2-vært: Vi er ikke et horehus

Dennis Ritter erkender at være påvirket af de mange afsløringer om sexisme på hans arbejdsplads. Han ønsker ikke at kommentere dagens nyhed om, at Cecilie Beck har haft et seksuelt forhold til en praktikant

Som Ekstra Bladet onsdag kunne afsløre, så har også den kendte TV 2-vært Cecilie Beck haft et seksuelt forhold til en praktikant.

Det skete i 2016 under en arbejdsrejse.

Afsløringen kommer i kølvandet på, at en lang stribe seksuelle krænkelser på tv-kanalen gennem de seneste årtier er kommet frem i lyset, og tv-værten Dennis Ritter erkender, da Ekstra Bladet møder ham til TV 2's program 'De største øjeblikke', at han er påvirket af de mange skriverier om hans arbejdsplads.

- Jeg har stor respekt for de kvinder, som står frem og fortæller historier. Det har jo vist sig, at når man vender sten rundt omkring, så kommer der ting frem. Derfor er det godt, at det kommer frem.

- Og så er jeg en lille smule påvirket. Folk ude i landet må ikke tro, at vi er en galehus eller horehus. Vi er rent faktisk en rigtig god arbejdsplads, hvor vi er mange, der er rigtig, rigtig glade for at møde på arbejde hver morgen og har et godt miljø med vores kolleger, som er helt normalt, siger Dennis Ritter.

Han hævder selv, at han ikke har oplevet de ting, der bliver beskrevet.

Ingen holdning til Beck

- Når du ser tilbage nu, kan du så se, at der har været problemer?

- Nah ... eller jo, det kan jeg jo se og høre. Jeg er hverken døv, blind eller dum, men det er ikke noget, jeg har været bekendt med. Det er det simpelthen ikke. Men jeg er nok generelt dårlig til at se den slags ting.

- Vi har tidligere i dag (onsdag, red.) udgivet en artikel om din TV 2-kollega Cecilie Beck, der indrømmer, at hun har haft et seksuelt forhold til en praktikant for fem år siden. Hvad tænker du, når du hører det?

- Jamen, det har jeg ikke ... det vil jeg ikke ... det har jeg ikke noget at sige til. Jeg har ikke selv set artiklerne. Jeg har bare lige hørt det kort fra en kollega, da vi spiste. Så jeg ved ikke noget om det.

- Hvad var holdningen blandt jer to?

- Der var ingen holdning. Bare at det var kommet frem.

Melvin Kakooza, Cecilie Beck og Mikkel Beha er værter for showet, der filmes onsdag aften. Foto: Henning Hjorth

Åndssvagt at udtale sig

- Advokatundersøgelsen omkring Jes Dorphs fyring konkluderede jo, at hans forhold især var problematisk, fordi det var med en ung praktikant. Det her er jo det samme - bare med modsat køns-fortegn. Hvad tænker du om det?

- Det har jeg ingen tanker om for at være helt ærlig. Jeg har som sagt ikke set artiklerne, og det vil være åndssvagt at udtale mig i detaljer om det. Det ville det virkelig.

- Hun bekræfter selv det her seksuelle forhold ...

- Ja, men sådan er det. Det må de rode med, siger Dennis Ritter.