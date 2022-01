Paghs mystiske arv: Havde millionformue i skattely

Jagten på værdierne efter den afdøde teatermand Klaus Pagh går via Luxembourg og en ø i Det Irske Hav

Teaterdirektør, skuespiller og storcharmør Klaus Pagh var sygdomssvækket og næsten blind, da han et halvt år før sin død skrev under på et nyt testamente.

Ekstra Bladet har fået indsigt i testamentet, som afslører, at den 45 år yngre enke, Usanee Pagh, arver stort set hele Klaus Paghs formue.

Men nok så opsigtsvækkende kan Ekstra Bladet fortælle, at Klaus Pagh har haft en betydelig millionformue placeret i de to skattely; Isle of Man og Luxembourg. Klaus Pagh døde 8. december 2020. Men nu 13 måneder senere er de udenlandske aktiver stadig ikke opgjort.

Sagen er yderligere forsinket, fordi den oprindelige bobestyrer måtte udskiftes undervejs.

- Ingen af os har reelt indblik i, hvad min far har haft af formue. Det er svært at få indblik i. Men det er mit indtryk, at størstedelen af min fars formue har været i udlandet. Og det er også den, han har levet af, forklarer den ældste søn, 28-årige Peter Frederik Pagh, da Ekstra Bladet kontakter ham.

Hjem fra London

For offentligheden har det været lidt af et mysterium, hvordan Klaus Pagh i tre årtier kunne opretholde sit rigmandsliv, efter han i start-90'erne vendte hjem til Danmark efter ti år som teaterdirektør i London.

Men nu løfter testamentet og bobehandlingen sløret for ukendte værdier i udlandet. Det fremgår blandt andet, at Klaus Paghs økonomiske interesser bliver varetaget af selskabet 1875 Finance i Luxembourg, som er en diskret og internationalt førende formueforvalter for meget velhavende personer, familier og fonde.

21 millioner

Det står også klart, at i hvert fald en del af både formuen og afkastet på værdipapirer har været helt undtaget dansk beskatning.

Således viser en opgørelse, at Klaus Pagh i december 1993 havde et værdipapirdepot på knap 21 millioner kroner på skattely-øen Isle of Man i Det Irske Hav, og han solgte samme år danske ejendomme kontant for 13-14 millioner kroner.

Blandt andet benyttede den succesfulde teaterdirektør en særlig mulighed for rige udlandsdanskere. De kunne indtil 1992 placere store millionbeløb i såkaldte kapitallivsforsikringer, hvor det løbende afkast kan hæves skattefrit i Danmark.

Hævekort til skattefinte

Hvis forsikringen opsiges eller udløses, kan pengene også hæves uden beskatning.

Ifølge arverets-ekspert advokat Ulrik Grønborg fra MinAdvokat.dk var ordningen meget populær blandt rigmænd i 90'erne.

– Det er groft sagt en pensionsordning med hævekort. Man kan altså løbende hæve af pengene uden at være pensionist. Samtidig står pengene på en konto i udlandet og er beskyttet mod eventuelle kreditorer, forklarer Ulrik Grønborg.

Bobestyren skal have afsluttet sin jagt på Klaus Paghs udenlandske aktiver senest 27 måneder efter dødsdagen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Usanee Pagh.

