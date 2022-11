Paprika Steen: - Jeg synes, det er forfærdeligt

Empty nest-syndromet er en tilstand, hvor forældre sørger over, at deres børn er flyttet hjemmefra. Følelsen kan være så intens, at det kan gøre ondt.

Og det har den danske skuespiller og instruktør Paprika Steen oplevet flere gange. Hendes søn Otto flyttede hjemmefra for tre år siden, og pludselig havde den 58-årige stjerne ingen børn at tage sig af.

Det har været virkelig svært for Paprika Steen, som hun fortæller om i et større interview med ALT for damerne.

- Aj, jeg får helt en klump i halsen, når jeg taler om det. Jeg synes, det er forfærdeligt. Forfærdeligt! Og jeg bliver ked af det nu. Jeg har meget let til tårer i øjeblikket. Jeg synes, det er grusomt, når ens barn flytter, og samtidig – når jeg så ser, at han er glad, og det fungerer – så bliver jeg lykkelig. Jeg skal jo ikke sidde lårene af ham, og jeg skal vænne mig af med at ringe hver dag. Så nogle gange siger jeg til mig selv: Nu ringer jeg ikke til ham, og så ser jeg, hvor lang tid der går, før han ringer til mig. Det handler jo om, at vi skal slippe hinanden, og at han skal ud i verden selv. Og det er jo egentlig ret smukt. Så det er nok mere vemod, jeg føler. siger Paprika Steen til ALT for damerne.

Paprika Steen har stor succes med sin nye film 'Fædre og Mødre. Foto: Emil Agerskov

Slår rekord

Paprika Steen er aktuel med sin nye film 'Fædre og Mødre', der havde premiere i biografen 3. november. Og den danske skuespiller og instruktør kan sagtens trække på smilebåndet.

For filmen har hevet over 70.000 danskere i biografen. Yderligere solgte 'Fædre og Mødre' 68.220 biografbilletter efter premiereweekenden, hvilket altså giver Paprika Steens film den største åbningsweekend for en dansk biograffilm i 2022.

Faktisk skal vi helt tilbage til 'Ternet Ninja 2', der udkom i august sidste år, for at finde en dansk film, der har solgt flere billetter ved premieren, det oplyser Nordisk Film i en pressemeddelse.

'Fædre og mødre' har et væld af kendte skuespillere på rollelisten. Blandt andet Katrine Greis-Rosenthal, Amanda Collin, Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Rasmus Bjerg, Lise Baastrup og Carsten Bjørnlund.

Overvejer du selv at smutte ind og se 'Fædre og Mødre'? Så har Ekstra Bladets filmanmelder anmeldt filmen. Den kan du læse her.

Se traileren til 'Fædre og mødre'

