Paprika Steens sorg: Sender rørende hilsen til afdød kollega

Tirsdag eftermiddag ramte en tragisk nyhed den danske skuespillerverden.

Her kom nyheden om, at skuespiller, manuskriptforfatter og instruktør Jens Arentzen var død efter at have været syg med kræft. Han blev 64 år.

Sidenhen har 'Matador'-stjernen blevet hyldet på sociale medier for sin skuespillerkarriere og personlighed. Og nu får Arentzen også gode ord fra skuespiller Paprika Steen.

Den 58-årige skuespillerinde har delt et langt opslag på Instagram, hvor hun sætter ord på sin afdøde skuespillerkollega.

'Vi mødte hinanden, da jeg var 16 år, og jeg havde set dig på Bristol Teatret i LIlle Eyolf. Jeg var blown away af dit intense og indimellem skræmmende nærvær. Og nok også lidt forelsket. Op gennem årene byggede du mig op og fortalte mig, jeg ville blive til noget stort', skriver Paprika Steen og fortsætter:

'Det var kaotisk at være så ung, og du var en slags bror, der altid stod der, når jeg var mest rodløs. Dage på Tordenskjoldsgade 26, grinede os i søvn. Snakkende til ud på morgenen. Sladrende om de andre skuespillere. Om kunst, kærlighed, vrede og sorg'.

Paprika Steen skriver, at hun lærte meget af Jens Arentzen. Foto: Jonas Olufson

'Du vil blive husket'

Videre skriver den danske skuespillerinde, at hun var glad for at arbejde sammen med Jens Arentzen - både som skuespiller, men også da Arentzen var filminstruktør.

Paprika Steen beretter også, at hendes kontakt med Arentzen forsvandt de sidste 15 år, som hun var ked af. For det var i den periode, hvor Arentzen fik kræft.

'Du lærte mig SÅ meget. Du holdt af mig, når ingen andre lige var der. Jeg skylder dig enormt. Og jeg blev så ramt af at høre om din sygdom, som jeg intet anede noget om, da vores kontakt var sevet ud gennem sprækkerne af tiden'.

'Du har betydet meget for rigtig mange. OG du vil blive husket, tro mig, du huskes. Min store ungdoms helt . JENS ARENTZEN HVIL I FRED. Ære være dit minde', lyder de afsluttende ord fra Paprika Steen.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med Paprika Steen, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvenelse.

Søren Fauli har også gode ord om 'Matador'-stjernen. Foto: Aleksander Klug

- Han var et fantastisk menneske

Kort efter nyheden om Jens Arentzens død kom Ekstra Bladet i kontakt med filminstruktør Søren Fauli. Han instruerede komedien 'Grev Axel' tilbage i 2001, hvor Jens Arentzen havde rollen som Richard.

Fauli havde også gode ord om 'Matador-stjernen'.

- Jens Arentzen var et fantastisk menneske. Han var en meget vild person. Han havde en fuldstændig vanvittig energi, sagde Søren Fauli til Ekstra Bladet og fortsatte:

- På en eller anden måde var han helt sin egen. Lidt manisk. Men han formåede på en eller anden måde at bruge denne her mani, han var drevet af, til at skabe sin livsvej.

Søren Fauli fortsatte med med at påpege energien, der ifølge ham virkelig karakteriserede den berømte skuespiller. Og det kunne godt skræmme nogle folk.

- Folk kunne godt opfatte ham som vanvittig. At han var så sitrende i sin energi, men det gav ham en ekstrem fremdrift. Han var ekstremt engageret i det, han troede på. I en virkelig voldsom grad, og det var ret fantastisk.

- Og så var han et meget, meget sødt menneske. Men jeg kunne godt forestille mig, at der var nogen, der måske blev bange for ham, fordi han var så vild.

