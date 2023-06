Par fra 'Fede forhold' skal skilles: 'Gnisten er væk'

Både forholdet og de vægtmæssigt overbelastede fødder gjorde ondt, da 33-årige Lasse Vindahl sammen med sin kone, 29-årige Simone Vindahl, meldte sig til DR-programmet 'Fede forhold' i 2021.

Gnisten mellem parret var pist væk. Til gengæld var der så meget sul på sidebenene, at det unge pars lyst til hinanden var nærmest ikke-eksisterende.

Efter syv måneders intenst arbejde med at få genantændt den famøse gnist og med at få færre kilo på kroppen begyndte parret derefter at stortrives.

Nu er gnisten dog blev slukket igen, fortæller Simone Vindahl til Ekstra Bladet.

I et opslag på deres fælles Instagram-konto skriver parret, at de skal skilles efter at have dannet par i 12 år.

'Kære alle. Vi danner ikke længere par og derfor lukker vi denne profil om 48 timer ... Tak for denne gang og måske på gensyn? Krammer fra Simone og Lasse,' skriver parret på deres fælles Instragram-konto.

Tilbage i det gamle mønster

Ekstra Bladet har fået en snak med Simone Vindahl, der bekræfter bruddet, som hun forklarer med, at gnisten simpelthen er forsvundet igen.

- Det er ikke, fordi der er sket noget. Der er heller ikke nogen, der har været ude at 'lave' noget. Jeg tror bare, vi fik øje på hinanden og tænkte, at vi nok ikke er glade sammen, fortæller Simone.

Inden deres deltagelse i programmet 'Fede forhold' havde parret sagt til hinanden, at de enten skulle gøre noget, eller også ville de gå fra hinanden.

Parret tabte da også imponerende mange kilo. Lasse tabte 46 kilo, mens Simone smed over 20 kilo. Det er dog ikke lykkedes parret at holde vægten helt nede efterfølgende.

En lettelse

- Efter programmet skete der en masse ting i vores liv. Lasses far blev frygtelig syg med kræft. Så der skete en masse i vores liv, der gjorde, at vi vendte tilbage til det gamle mønster, siger Simone og fortsætter:

- Vi har ikke kunnet holde kuren, så der er da røget nogle kilo på igen. Det skal jeg da ikke kunne løbe fra. Også forsvandt gnisten bare igen - helt ligesom da vi startede i 'Fede forhold'.

Simone forklarer, at parret dog stadig er rigtig gode venner og bor under samme tag. Derudover skal de også holde sommerferie sammen med deres tre børn.



- Planen er også, at vi skal holde sommerferie sammen. Så kan vi vise vores børn, at vi stadigvæk er venner.



- Det er faktisk blevet en lettelse. Vi har aldrig været så gode venner, som vi er nu, fortæller Simone.

