'Paradise'-deltager helt nøgen: - Jeg havde en fest

Reality-deltageren Louise Hjort, der er aktuel i 'Paradise', vækker i disse dage opsigt af en ganske anden årsag.

Den 30-årige 'Paradise'-debutant poserer nemlig i en billedserie for Magasinet M! fuldstændig splitter-nøgen for at fejre, at hun i 2020 blev kåret som årets crush.

Og selvom fynske Louise Hjort nu stolt kan vise billederne frem på Instagram, har det krævet mange overvejelser bag at stille op, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Billederne skulle have været taget i oktober, men dengang følte jeg mig ikke helt tilpas i det. Det er jo efterhånden ikke nogen hemmelighed, at jeg har haft nogle 'issues' med min krop, så de andre gange, jeg har fået taget den slags billeder, har jeg faktisk været halvsnaldret, griner hun og fortsætter:

- Men da jeg var kommet hjem fra optagelserne til 'Paradise' i Mexico, føltes det helt rigtigt. Jeg fik skubbet til en masse grænser i programmet, og det gjorde, at jeg følte mig meget selvsikker i det. Så jeg var ædru, glad og havde en fest, da billederne så blev taget for en måned siden.

Overvældet af reaktioner

Louise Hjort har tidligere fortalt åbent om den usikkerhed, hun har følt over sin krop, og det store vægttab hun har været igennem. Derfor betyder det også meget for hende, at det er væltet ind med positiv respons på billederne.

- Jeg har det megafedt efter billederne er kommet ud, og jeg er så stolt af mig selv. Det er så overvældende, at folk reagerer så positivt på det, for det er jo lidt kontroversielt at stå der midt på gaden uden noget på, så jeg var spændt på, om der var nogen, der ville blive provokerede af det, siger hun.

Også da billederne blev taget, blev hun mødt af positive reaktioner.

- Der var en hel flok pensionister, der stoppede op og stirrede, men det var bare sjovt. Det var netop vigtigt for mig at få dem taget på den her måde på et offentligt sted, fordi det udstråler så meget mere selvsikkerhed, fortæller hun.

Selv er Louise Hjort da også godt tilfreds med resultatet.

- Jeg elsker dem, men jeg havde slet ikke regnet med, at de ville ende med at se sådan ud. Da jeg så dem første gang, kunne jeg nærmest ikke forstå, at det er mig, der står der, siger hun og slår fast, at det ikke er sidste gang, hun får taget den slags billeder:

- Jeg er kun lige begyndt.

