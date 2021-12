'Paradise'-deltager lagt for had

Yazmin Papaleo er færdig i 'Paradise Hotel'.

Dagen inden finaleugen måtte hun pakke sine ting, forlade hotellet og tage til takke med en tjans som formodet jurymedlem. Det skete efter et dramatisk døgn i Mexico, hvor hun gik amok på partneren David, som hun kastede diverse ting efter - og ramte - efter han havde narret hende til at komme med ned på solo for at redde sin egen røv.

Da hun fandt ud af, at hun var blevet narret, blev hun rasende, og det raseriudbrud har ført til, at hun er blevet lagt for had på sociale medier.

- Jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg havde reageret lidt anderledes den aften og ikke kastet med ting. Når man læser med på sociale medier, er jeg både voldspsykopat, og jeg ved ikke hvad. Jodel går rimelig meget amok, men okay. Hvornår gør de ikke det derinde, siger Yazmin Papaleo til Ekstra Bladet.

Aldrig sjovt

De mange hårde ord er ikke ligefrem noget, hun nyder at læse.

- Det er aldrig sjovt at få hate. De dømmer folk ud fra de fem minutter, de har set på tv. Jeg er ikke en voldspsykopat i virkeligheden, og der skal rigtig meget til, før jeg bliver sur. Men når jeg bliver sur, så bliver jeg også brutalt sur, og det sker kun, hvis der virkelig er sket noget, jeg ikke synes er okay, siger hun.

At det var Yazmins tur til at forlade hotellet kom ikke som en stor overraskelse for hende. Det skete i en direkte duel mod Camilla, hvor de andre gæster skulle afgøre, hvem der skulle hjem, og hvem der skulle blive.

- Jeg var lidt forberedt på, at det var mig, der røg. Jeg stod med David, og jeg ved, at David var meget eftertragtet som partner. Camilla og Lasse er ikke blevet rørt gennem hele sæsonen, så hvorfor skulle det ændre sig lige der, spørger Yazmin, der mildest talt var vred, da hun afventede de andre gæsters afgørelse.

En skuffet, sur og ærgerlig Yazmin måtte forlade hotellet. Foto: Nent Group

Meget sur

Mest af alt på sig selv.

- Jeg var meget sur, griner hun over telefonen.

- Mest af alt på mig selv, fordi jeg havde været så dum at gå ind på solo. Nu havde jeg spillet den så godt fra allerførste dag, og jeg havde været i fare så mange gange og klaret den. Så jeg var vred over, at jeg ikke lige brugte hovedet i to sekunder mere, siger hun og afviser, at produktionen decideret bad hende om at slappe af.

At hun nu skal forlade 'Paradise Hotel', betyder ikke nødvendigvis, at man har set det sidste til Yazmin. Hun er klar på mere tv, hvis nogen vil have hende.

- Jeg kunne 100 procent godt være klar på at lave mere. Det var rigtig sjovt at lave tv. Så hvad end der dukker op, det hele er jo grineren, så vi må se, hvad der kommer af muligheder, siger hun.

Ekstra Bladet har tidligere været i kontakt med Nent Group Danmark, der står bag 'Paradise Hotel' herhjemme, og her lyder meldingen, at man ikke ser Yazmins reaktion over for David som en voldshandling. Samme besked lød i øvrigt fra David selv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Yasmin besøgte tidligere på sæsonen Ekstra Bladet til en snak om livet på 'Paradise Hotel'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets nye podcast 'Kvindetribunalet' med Anna Thygesen - flankeret af Sofie Linde, Aminata Amanda Corr og Henrik Qvortrup - herunder eller i din podcast-app