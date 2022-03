'Paradise'-drama: Sille får ikke en rød reje!

Da David Jarsbo og Sille Nimholm fra 'Paradise Hotel' var på besøg hos Ekstra Bladets kulturkommentator, René Fredensborg, fortalte de to, at pengene alligevel skal deles.

Det på trods af, at 23-årige David smed kuglen på eftertragtede 500.000 kroner og efterlod Sille, 23, knust og uden pengegevinst.

Men det ser nu ud til, at deres aftale er gået i vasken. Det fortæller David til Ekstra Bladet torsdag.

- Som det ser ud lige nu, får hun ingen penge. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ikke ville snakke om det, fordi der har været sagt så meget frem og tilbage, siger han.

Sille Nimholm blev knust, da kæresten David smed kuglen og dermed besluttede sig for at forråde hende. Foto: Nent Group

- Hun har ikke behandlet mig så godt i lang tid, og der har været nogle forskellige ting imellem os, blandt andet den shitstorm hun satte i gang om mig i medierne. Vi skulle have taget det privat, påpeger realitydeltageren.

David forklarer endvidere, at han godt havde på fornemmelsen, at der ville komme ugler i mosen, fordi han havde tilbudt Sille et mindre beløb end de 250.000 kroner, som var aftalen til at begynde med. Det var Sille overhovedet ikke var tilfreds med.

- Hun sagde til mig, at hvis vi gik fra hinanden, og der var noget med pengene, så ville hun gå efter at køre mig ned. Jeg ville gerne give hende et beløb, men det trak jeg tilbage på grund af det lort, hun lukkede ud om mig. Det var latterligt, fortæller David.

Her ses eksparret inden 'Paradise Hotel'-finalen, hvor deres fremtid som kærester blev sat på en alvorlig prøve. Foto: Nent Group

Det er løgn og latin, at Sille skulle have truet David på den måde, understreger hun.

- Det har jeg aldrig sagt. Det eneste, jeg har krævet, var, at han skulle behandle mig ordentligt - det gjorde han ikke dengang, og det gør han heller ikke nu, siger Sille.

- Det er ærgerligt, at David har de værdier med hjemmefra, at han ikke kan overholde sine ord og en simpel aftale. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at David var en voksen mand med sine værdier i orden, også på trods af at han har været mig utro og alt muligt, tilføjer hun.

Sille forklarer også, at hun i øjeblikket får juridisk vejledning for at vurdere, hvad hun skal stille op med den brudte pengeaftale.

- Hvis ikke han overholder sin del af aftalen, bryder han aftaleloven, så må jeg se, hvad jeg skal gøre, siger hun.

David og Sille mødte hinanden under optagelser til 'Paradise Hotel' og blev herefter kærester, men i december 2021 meldte begge parter ud på deres sociale medier, at de ikke længere danner par.

