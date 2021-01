'Paradise'-stjerne anklaget for halskæde-snyd: - Jeg kunne tage langt mere

Jeg kan se, at du har skabt dit eget wolf-brand. Tillykke med det. Hvordan kan det være?

- Siden jeg har været med i ’Paradise’, er der mange, der har sagt, at jeg har hjulpet dem igennem ting som mobning, fordi jeg har fortalt min historie om at være alene, og hvordan man kommer videre og finder den indre styrke. Jeg får på daglig basis beskeder om, at jeg er deres idol, og så tænkte jeg, at jeg er selv en ’lone wolf’, så hvis nogen har det på samme måde, kan man støtte og blive en del af wolf packen.

Det er så for 279 kroner, at man får en halskæde og bliver en del af flokken?

- Ja, præcis. Det er jo bare starten. Lige nu prøvede jeg for at se, om der var et marked. Jeg har købt et parti hjem. Jeg skal ikke leve af det, men det var for at se, om der var et marked. Det gik over al forventning, der blev udsolgt på to timer. Halskæden er bare en start.

Hvor mange har du solgt?

- Det vil jeg ikke sige, men lad mig sige det sådan, at det var en del.

Hvordan hænger prisen på dit nye brand sammen med, at du kan købe præcis den samme halskæde til 30 kroner på eBay?

- Sagen er den, at du skal tænke på… Der er jo ikke nogen forskel jo. Der er også mange, der har skrevet, hvad forskellen er. Der er ikke nogen forskel, sagen er, at jeg har købt et parti hjem med fragt og told på. Så den stykpris, du siger nu med 30 kroner. Min er jo langt højere end den. Jeg får ikke mine for så lavt et beløb.

Hvor meget betaler du så?

- Det vil jeg helst ikke ud med, men min stykpris er langt over de 30 kroner, som du snakker om.

Synes du ikke, det er at holde dine knap 60.000 følgere for nar, når du sælger det som dit eget brand med en så voldsom overpris?

- Overhovedet ikke. Det er ikke en voldsom overpris. Du kender ikke min stykpris. Jeg er ikke guldsmed, det er klart, at jeg ikke har lavet min egen halskæde, og det har jeg heller ikke sagt. Jeg er ved at starte mit eget brand og har derfor købt et parti hjem for at se, om der er interesse. Jeg kunne tage langt mere end det, jeg gjorde.

Så det synes du er fint nok?

- Ja, du skal tænke på, at hvis du køber tøj i H&M. Så køber du det fra dem, men de får det jo fra en eller anden lille kineser eller et indisk firma, hvor de har givet 30 øre i timen for at der laves noget til dem.

Men er det ikke det samme her?

- Hvad mener du?

Jeg tænker, at du kan købe den halskæde til 30 kroner på eBay, jeg tænker ikke, det er lavet af en stor designer fra USA?

- Nej nej, præcis. Folk må også hellere end gerne købe den der, men det her er mit brand, jeg prøver ikke at snyde folk, for min stykpris er langt over det. Jeg betaler told og fragt. Jeg har ikke lavet halskæden, og det ved folk også godt. Det er brandet og startskuddet. Jeg ville se, om nogen ville være en del af ’wolf packen’. Det er en halskæde, jeg selv har haft længe og går med. Folk køber det, fordi det er mig, og de gerne vil støtte mig. Om de støtter eller griner er lige meget, det her er kun starten. Jeg kommer også til at lave mit eget, om det så er hoodies eller trøjer.

Kan man godt kalde det sit eget brand, når man ikke står bag produktet?

- Det er jo mit brand. ’Lone wolf’-brandet er mig. Når jeg har fundet halskæden og tager chancen ved at købe en hel del hjem - folk siger ’du har købt dem til 30 kroner eller 60 kroner’, men der er mange ting i det. Det er ikke kun at købe halskæden. Mange ting koster penge, og det her symboliserer mig, jeg valgte ulven på grund af ’lone wolf’, som er det, jeg bygger brandet på. Jeg er ’Lone wolf’. Jeg køber ikke ting hjem, der ikke passer på mig eller mit brand.

- Der er flere, der har skrevet, at man kan købe dem for 30 kroner på eBay eller købe dem på Wish til 10 kroner, men jeg kan informere dig om, at jeg har ikke købt mine på eBay. De må gerne prøve at købe dem hjem og se, om det er den samme. Det skal jeg ikke kunne sige. Men den, jeg har, er fucking god. Jeg går selv med den. Jeg har haft den i flere måneder.