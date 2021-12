'Paradise'-stjerne scorer Nicki Billes lillesøster

Nicki Billes lillesøster, Malou Malene Sørensen, og 'Paradise Hotel'-legenden Martin 'Ham den gamle' Hjort er godt på vej til at blive et par.

Det bekræfter Malou Malene Sørensen over for Ekstra Bladet, hvor hun dog understreger, at de ikke kalder sig kærester endnu.

'Vi ser hinanden, vi er ikke blevet kærester, men vi ser ikke andre', skriver hun i en besked.

Martin 'Ham den gamle' Hjort blev et ikon i 'Paradise Hotel', da han sammen med Kristoffer 'Stolle' dannede Nøddepatruljen i 2013. Han bekræfter ligeledes over for Ekstra Bladet, at han har fået et godt øje til Malou Malene Sørensen.

Hun er 24. Han er 39. Men aldersforskellen betyder intet, mener hun.

'Aldersforskellen er ikke et problem. Tværtimod er det meget frækkere at have en mand. En, der har styr på livet. Vores humor passer perfekt sammen', fortæller hun.

'Passet på mig'

Faktisk har de kendt hinanden i mange år, afslører hun. Siden har følelserne udviklet sig, og da Ekstra Bladet spørger til, hvordan de begyndte at se mere til hinanden, lyder svaret:

'Det kom i stand ved, at vi har kendt hinanden i mange år, og han har altid passet på mig. Efter jeg blev ældre, begyndte han at like mine billeder. Så slog vi hovederne sammen i København, og efterfølgende har vi ikke været foruden hinanden'.

Hvornår de kalder sig kærester, ved hun ikke, men hun håber, at spørgsmålet snart falder.

'Jeg venter på, at han siger 'skal du være min pige', men mon ikke den dag kommer juleaften. Større gave findes ikke', lyder det forelsket.

Martin 'Ham den gamle' Hjort blev efter 'Paradise Hotel' kærester med sin 'Paradise'-kollega Anna Due, som han fik et barn med.

