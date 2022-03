Penge-krig: Derfor er han i problemer

Advokat Tyge Trier er ikke i tvivl om, at David Jarsbo kan blive nødt til at betale Sille Nilholm halvdelen af præmiesummen fra 'Paradise Hotel'

Torsdag kunne Ekstra Bladet berette, at David Jarsbo alligevel ikke har tænkt sig at betale sin ekskæreste Sille Nimholm 250.000 kroner, selvom det var hans løfte til hende.

Man kan ikke bare løbe fra en aftale, heller ikke hvis det er en mundtlig en af slagsen, påpeger advokat Tyge Trier over for Ekstra Bladet.

- Det er etableret jura i Danmark, at mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige aftaler. Hun har dog bevisbyrden for, at han har givet hende det mundtlige løfte, siger han og fortsætter:

- Hvis han har udtalt det offentligt på en præcis og forståelig måde, og der ikke er nogen konkrete betingelser for det, så er udgangspunktet juridisk, at han er bundet af det givne tilsagn til hende. Hun burde have en god chance, men det skal vurderes konkret.

Tyge Trier forklarer endvidere, at Sille har mulighed for at motivere David til at betale hende ved at tilskynde sin advokat til at sende et brev til David, hvori det fremgår, at der vil komme renter på beløbet - helt nøjagtigt otte procent om året, hvis han ikke begynder at punge ud.

- Hvis hun begynder at sætte rentetaxameteret i gang, så kan det motivere ham til at betale. Det hedder et påkrav, fortæller advokaten.

Ses i retten

David Jarsbo giver sig dog ikke uden kamp.

- Der er flere ting i det, ting der er blevet skrevet og udtalt efterfølgende. Jeg har selv advokat på, så der er ikke så meget andet at sige, end at vi ses i retten, skriver David i en kort besked til Ekstra Bladet.

Se David love at Sille får halvdelen af pengene i videoen over artiklen.