Pengetanken bugner

Rasmus Seebach sidder stadig på en pengetank, de fleste kun kan drømme om.

Det viser de netop offentliggjorte regnskaber i firmaerne Top Notch Management ApS og Top Notch Invest ApS, som han driver med sin bror, Nicolai.

Brødrene, som ejer hver 50 procent af virksomhederne, kan dog se overskuddet i Top Notch Management ApS skrumpe gevaldigt fra 3.226.776 kroner før skat i 2019/2020 til 148.911 kroner i det netop offentliggjorte regnskab, der dækker perioden 1. juli til 30. juni.

Af regnskabet, hvor nedgangen primært skyldes en nedgang i bruttoresultatet fra 3.007.758 til minus 34.700 kroner, fremgår det, at ledelsen finder ’årets resultat som forventet’.

Millonsucces

Nedgangen i selskabet, hvor de blandt andet driver 'management af kunstnere inden for musikbranche', er dog formentlig ikke noget, de to brødre tager alt for tungt.

I Top Notch Invest ApS, der er brødrenes holdingselskab, hvor de samler deres forretninger, endte de året med et overskud før skat på 6.938.558 kroner.

Det er også i holdingselskabet, de sidder på noget af en pengetank - primært i form af ejerskaber i en række succesfulde selskaber. Egenkapitalen lyder på 25.705.088 kroner.

I Top Notch Invest ApS har brødrene valgt blot at udbetale et beskedent udbytte for året på 113.000 kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Seebach gennem hans manager, men det har endnu ikke været muligt.