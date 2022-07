Pengetanken vokser: Millioner på kistebunden

Casper Christensen har trods et flot årsregnskab hverken valgt at bruge penge på lønforhøjelse eller udbetaling af udbytte

Selvom det igen er væltet ind med moneter i Casper Christensens virksomhed Babyrhum ApS, har komikeren tilsyneladende ikke smidt om sig med penge.

Resultatet for regnskabsåret 2021 lyder på knap 2,3 millioner kroner, hvilket er en smule mindre end i 2020. Til gengæld lader det til, at Casper Christensen har valgt at lade størstedelen blive i virksomheden.

Mens han sidste år fik bugt med de røde tal på bundlinjen og efter et solidt overskud kunne hæve omkostningerne til løn til virksomhedens to ansatte med en million kroner, lå personaleomkostningerne for 2021 på 4,4 millioner kroner og dermed på præcis samme niveau.

Casper Christensen har heller ikke valgt at udbetale udbytte af de millioner, der er kommet i kassen i 2021.

Mere i pengetanken

I stedet har den 53-årige 'Klovn'-konge tilsyneladende valgt at barbere en god del af virksomhedens gæld. De samlede gældsforpligtelser er således gået fra 2,6 millioner kroner i 2020 til 1.044.644 kroner i 2021.

Også egenkapitalen i selskabet er der blevet kælet for. Den er vokset fra 10,2 millioner kroner i 2020 til knap 12,5 millioner kroner i 2021.

De mange penge, der er kommet ind, skyldes dog ifølge regnskabet ikke den primære drift, der relaterer sig til kunstnerisk virksomhed. Driftsresultatet lyder nemlig 'blot' på 787.274 kroner.

I stedet er det indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, der boner ud. Denne post lyder nemlig på hele 1,7 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter klippet ...

Den niende sæson af 'Klovn' er på vej, og traileren er netop udkommet.

Blandt andet ejer Casper Christensen sammen med Frank Hvam holdingselskabet Nutmeg Holding 2017 ApS.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Casper Christensen, der oplyser, at han ikke ønsker at kommentere sit regnskab.

'Klovn'-makkeren, Frank Hvam, offentliggjorde regnskab forleden, og han tjener i sit selskab Kvabs ApS væsentligt mere end Casper Christensen. Læs om Frank Hvams mange millioner her.

Her kan du desuden læse om, hvordan de to komikere begge har tjent kassen på boligsalg og film.