Pengetanken vokser

Indtjeningen har været lavere for Peter Mygind i det seneste regnskabsår, men skuespilleren kan alligevel føje til formuen

En af de brancher, der har været hårdt ramt af de seneste års coronanedlukninger, er kulturlivet, hvor teatre, spillesteder og biografer landet over har været lukket i månedsvis.

Det kan da også ses på det seneste regnskab for skuespiller Peter Mygind, hvor indtjeningen er faldet markant i forhold til året før, skriver Se og Hør.

Af regnskabet for Myginds selskab Honey Holding ApS fremgår det, at bruttofortjenesten, der er virksomhedens omsætning fraregnet en række omkostninger, i seneste regnskabsår var på 716.524 kroner, mens den i året før var 945.394 kroner.

Seneste års resultat er også en smule mindre end året før, nemlig 450.269 kroner. Året før var resultatet 656.023 kroner.

- Jeg har ikke haft mulighed for at holde mange foredrag, da jeg har haft travlt med at indspille tre store tv-serier, forklarer Peter Mygind om nedgangen til Ekstra Bladet.

Lønforhøjelse

Trods nedgangen i indtjeningen har Mygind dog formået at lægge til formuen. Egenkapitalen i selskabet er således vokset fra 2.529.588 kroner til 2.769.857 kroner ved regnskabsårets afslutning 30. september 2021.

Den 58-årige 'Sommerdahl'-skuespiller har da også fundet overskud til at give sig selv en beskeden lønforhøjelse.

Det fremgår således af regnskabet, at han har udbetalt 690.477 kroner i løn til den ene ansatte i virksomheden i seneste regnskabsår, mens lønomkostningerne året før beløb sig til 642.586 kroner.