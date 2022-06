Pengetanken vokser

Jacob Haugaard kan glæde sig over, at der kom flere penge i kassen i seneste regnskabsår

Det er hammer, hammer fedt for Jacob Haugaard.

I hvert fald hvis man skal dømme efter det netop offentliggjorte regnskab i den 70-årige entertainers selskab, Jacob Haugaard ApS, som han driver med sine kone, Ilse Wilmot, der er direktør i selskabet.

Regnskabet viser en fremgang i indtjening i 2021 sammenlignet med året før. Bruttofortjenesten, der er lig med selskabets omsætning fraregnet en række omkostninger, lød på 972.853 kroner sammenlignet med 503.784 kroner i 2020.

Når udgifterne til blandt andet løn og skat er dækket, er det da også blevet til flotte grønne tal på bundlinjen for Haugaard, som kan fejre et overskud på 438.825 kroner.

Lønnedgang

Trods fremgangen i indtjeningen har Haugaard og Wilmot, der må formodes at være de to ansatte, der står anført i regnskabet, ikke forkælet sig selv med en lønforhøjelse, faktisk tværtimod.

Personaleomkostningerne i selskabet er nemlig faldet til 380.438 kroner sammenlignet med 420.000 kroner i 2020. Det svarer til en gennemsnitlig månedsløn på omtrent 31.700 kroner sammenlagt for Jacob Haugaard og hustruen.

Da Jacob Haugaard i efteråret deltog i 'Vild med dans', var det med hustruen, Ilse Wilmot, på sidelinjen. Foto: Anthon Unger

I stedet har ægteparret valgt at polstre selskabets pengetank, så der er lidt til dårligere tider. Egenkapitalen i selskabet er således vokset fra 145.719 kroner i 2020 til 584.544 kroner i 2021.

Og det er ganske bevidst, forklarer Ilse Wilmot, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen til en snak om regnskabet.

- Der har jo været corona, så det er selvfølgelig ikke det samme regnskab, som vi nogle gange har kunnet præstere, men selvom musikere jo har været hårdt ramt, så har Jacob da været heldig at få nogle jobs, siger hun og fortsætter:

- Men jeg kan sige det sådan, at når der har været corona, og der ikke går så mange penge ind, så har vi valgt at gøre det, at vi trækker nogle færre penge ud af selskabet til løn og udbytte.

Har skruet ned

- Har det kunnet mærkes på jeres liv, at der ikke har været det samme at bruge af i det daglige?

- Selvfølgelig har vi kunnet mærke det, men omvendt har det også været sådan, at de der luksusting med for eksempel at gå ud at spise, det kunne man jo ikke. På den måde kom det helt af sig selv, at man har skruet ned - man har jo ikke engang kunnet putte penge i kirkebøsserne. Så vi har kørt nogle hyggelige ture i stedet, det koster jo kun benzinen, siger Ilse Wilmot.

Jacob Haugaard gjorde sig i 2021 blandt andet bemærket som deltager i 'Vild med dans' på TV 2, hvor han sammen med partneren Camilla Dalsgaard nåede hele vejen til program fem.

Inden længe skal han traditionen tro stå på scenen, når Grøn Koncert for første gang i tre år løber af stablen, og det er tiltrængt.

- Det glæder vi os rigtig meget til, og det ser jo spændende ud for årets koncerter, siger Ilse Wilmot.

Der er stor forskel på, hvor meget de kendte nydansere i 'Vild med dans' får i løn for at deltage i det populære underholdningsprogram.

