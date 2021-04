Pernille Blume ramt af corona

Den danske svømmer Pernille Blume har været ramt af coronavirus og har derfor ikke haft mulighed for at træne.

Det fortæller hun på sin Instagram-profil.

- Jeg har været ked af ikke at kunne være i poolen, men nu har jeg det endelig bedre, og forhåbentligt kan jeg snart være tilbage, siger Pernille Blume.

Hun fortæller, at det har været en hård omgang, som har stået på længe.

- Det har været meget op og ned. Nogle dage har været gode, andre har ikke, siger Pernille Blume.

Knust over skade: Glad for ny beslutning

Hun er lige nu i Danmark, men planen er, at hun skal til Frankrig, hvor hun har sin hverdag og træner.

Først venter imidlertid et sundhedstjek.

- Jeg skal have lavet nogle test af mine lunger og mit hjerte, og det er fantastisk, at jeg har mulighed for at få lavet det. Forhåbentlig ender det godt, siger Pernille Blume.

Inden hun blev ramt af coronavirus klarede hun i sidste måned OL-kravene i disciplinerne 50 meter frisvømning og 100 meter frisvømning.

Særligt på 50 meter var hun i storform. Her satte hun sæsonens næstbedste tid i verden.

Pernille Blume skal til sommer forsvare sin olympiske sejr fra OL i Rio de Janeiro i 2016 på 50 meter frisvømning.

