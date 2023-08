Pernille Holbøll færdig på B.T.

Ansvarshavende chefredaktør Pernille Holbøll er fortid på B.T.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder.

I stedet bliver det Simon Richard Nielsen, der tager over fra september. B.T. og Euroinvestor, som Nielsen står i spidsen for, bliver i den forbindelse fusioneret.

På det sociale medie X bekræfter Pernille Holbøll, at hun nu er færdig på posten som led i fusioneringen af de to medier.

'B.T. og Euroinvestor bliver slået sammen, og det er et andet projekt end det, jeg blev ansat til. Derfor er det selvfølgelig heller ikke mig, der skal tage det videre. Jeg er enormt stolt af den journalistiske udvikling, B.T. er i, og af at det på kun et år er lykkedes at skabe helt nye videoformater, stærke originale podcast, en skarpere forside og ikke mindst mange fremragende historier, som brugerne nu i stor stil logger ind for at læse', skriver hun.

Takker medarbejderne

I opslaget takker den nu tidligere chefredaktør samtidig medarbejderne på B.T. for samarbejdet det seneste års tid.

'Derfor også – og vigtigst af alt – en stor tak til og respekt for de dygtige medarbejdere, der hver dag knokler for at gøre B.T. til Danmarks bedste nyhedssite. Dem kommer jeg virkelig til at savne', skriver hun videre i opslaget.

Simon Richard Nielsen bliver ny chef for det hele på B.T. Foto: TV 2

Pernille Holbøll forklarer, at hun endnu ikke har et nyt job på hånden.

'Jeg ved ikke, hvad jeg skal nu, og det er faktisk en overraskende spændende situation, som jeg ikke har været i før. Det glæder jeg mig til', lyder det fra den tidligere chefredaktør.

Til B.T. fortæller Simon Richard Nielsen, at han ser frem til det nye samarbejde, mens også direktør i Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, byder den nye chefredaktør velkommen.

- Simon Richard Nielsen stod bag Euroinvestors succes som nyhedssite. Jeg har tillid til, at han kan drive journalistikken på B.T. og Euroinvestor, og sikre et godt samarbejde mellem de to medier, siger direktør i Berlingske Media, Anders Krab-Johansen til B.T.

Pernille Holbøll stoppede som chefredaktør på Ekstra Bladet tilbage i november 2021. Foto: Stine Tidsvilde

Holbøll, der tidligere har været chefredaktør på Ekstra Bladet, har været ansvarshavende chefredaktør på B.T. siden maj 2022, og hun nåede dermed at være i spidsen for B.T. i halvandet års tid.

Ekstra Bladet arbejder på at få et interview med Pernille Holbøll og Simon Richard Nielsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.