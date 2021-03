Peter A.G.s søn nomineret til en Oscar

Danmark har mandag fået hele fire nomineringer til årets Oscar-uddeling, som finder sted i næste måned.

'Druk' er nomineret som bedste internationale film, Thomas Vinterberg som bedste instruktør, Elvira Lind for filmen 'The Letter Room' og Mikkel E.G. Nielsen som bedste klipper.

Den historiske danske triumf kommer midt i coronatiden, der sætter sine naturlige begrænsninger for fest og fejring den slags udmærkelser.

- Det er sådan lidt underligt, for jeg kan ikke være sammen med dem, jeg har lavet filmen sammen med, siger Mikkel E.G. Nielsen, der har klippet filmen 'Sound of Metal'.

- Jeg sidder på Frederiksberg. Det var også der, jeg klippede filmen. De andre sidder rundt om i verden. Vi mødtes alle sammen via Zoom, da det blev offentliggjort, hvem der skulle nomineres.

- Hvordan reagerede du?

- Jamen, min computer crashede, men jeg blev utroligt glad, da jeg fik den op at køre igen, siger 47-årige Mikkel E.G. Nielsen.

- Hvordan har du fejret det?

- Det har jeg ikke rigtigt endnu. Jeg er på arbejde og sidder og klipper med folk i New York, så jeg arbejder bare videre, siger filmmanden.

Historisk dansk Oscar-chok

Det ikke kun Mikkel E.G. Nielsen personligt, der har fået en nominering for sit arbejde på 'Sound of Metal', der handler om en trommeslager, der bliver døv.

- Filmen har fået seks nomineringer i alt. Det er virkelig dejligt, at sådan et internationalt samarbejde munder ud i det her. Filmen er lavet af en dansk klipper, en fransk lydmand, en belgisk fotograf og en engelsk skuespiller, siger Mikkel E.G. Nielsen.

For ham betyder den personlige nominering selvfølgelig noget helt særligt.

- Det er, som om ringen er sluttet nu. Jeg var trommeslager, da jeg var yngre. Jeg har da tænkt, hvorfor det lige var, at jeg blev spurgt, om jeg ville være med på denne her film, men nogle gange giver det bare mening, siger Mikkel E.G. Nielsen, der er søn af Gnags-forsangeren Peter A.G. Nielsen.

- Han er selvfølgelig utroligt glad og stolt. Det er jeg også. Det er virkelig en stor ære. Jeg tror, at jeg er den første klipper i Skandinavien, der er nomineret til en Oscar, siger Mikkel E.G. Nielsen, der i sidste uge vandt en Critic's Choise Awards som klipper i 'Sound of Metal'.

- Og nu det her. Det bliver ikke større.

Far er stolt Peter A. G. Nielsen er ikke overraskende stolt af sin søn. - Men det, jeg er stolt af, er, at jeg har hjulpet ham med at finde ind til det, der er vigtigt. Det er nemlig vigtigt, at der er noget, der vigtigt. Man skal være ambitiøst med sig selv, og det er han, siger Gnags-forsangeren. Peter A. G. Nielsen peger på, at det, hans søn også er godt til, er at klippe musikalsk. - Det har han ligesom fået ind, fra han var helt lille og sad i vores studie hele tiden, griner han. Far og søn skal fejre Oscar-nomineringen mandag aften. - Ja! Så åbner vi en flaske champagne, siger han. Foto: Linda Johansen

