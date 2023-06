Petra Nagel er blevet gift: 'En perfekt dag'

TV-værten Petra Nagel skruer nu helt op for familielivet og afslører, at hun sidste uge blev gift på rådhuset med manden Asbjørn

Så længe hun 'gravid-tisser hvert 20. minut', må 'det store bryllup med hele svineriet' vente.

Men i første omgang kan Go' aften live'-værten nu Petra Nagel afsløre, at hun sidste uge er blevet gift med husbonden Asbjørn.

'Vi var forbi rådhuset og fik mad med familien på mine veninders restaurant. Det store bryllup med hele svineriet venter vi lige lidt med til jeg IKK gravid-tisser hvert 20. minut. For nu var det en perfekt dag', skriver Petra Nagel på sin Instagram-profil lørdag eftermiddag.

Her fremgår det også, at den 'perfekte dag' blandt andet bød på en tur i ladcykel med sin nu ægtefælle Asbjørn Munk og deres to børn på to og fem år. I dagens anledning var cyklen forvandlet til bryllups-karret med bryllupsdåser spændt fast på bagskærmen på vej til rådhuset.

Annonce:

På Instagram får tv-værtens følgere blandt andet også et lille indblik i det konstante graviditets-tisseri, der altså indtil videre udskyder den større bryllupsfejring.

Venter tredje barn

Som den skarpe læser måske allerede har regnet ud, skyldes de hyppige toilet-besøg, at Petra Nagel venter sit tredje barn med Asbjørn.

Det betyder dog ikke, at Nagel forlader skærmen lige foreløbig, fortalte hun til Ekstra Bladet, da familien annoncerede udvidelsen i slutningen af marts.

- Sidste gang, jeg var gravid, var jeg på skærmen indtil omtrent halvanden måned før fødslen, men der var også noget corona, der gjorde, at jeg måtte gå lidt før på barsel, så jeg ikke blev smittet. Denne her gang håber jeg at kunne blive ved indtil fire uger før termin, sagde Petra Nagel, der nu er cirka seks måneder henne i graviditeten, til Ekstra Bladet.

Udover tjansen som vært på TV 2's 'Go Aften Live' er Petra Nagel blandt andet kendt fra 'Petra får en baby' og 'Petra dater hele verden'. Herudover er hun vært på dating-programmet 'Bachelorette'.