Petra Nagel jubler: - Jeg er så stolt

Det var en anderledes sæson af 'Bachelor' i år. Kvinderne var nemlig mere i fokus end mændene, og det er værten for programmet ikke ked af.

- Jeg har været så glad og stolt over det program, siger Petra Nagel da Ekstra Bladet spørger hende til anden sæson af 'Bachelor' på den røde løber til Zulu Comedy Galla.

For selvom programmets princip er 17 kvinder, der dater to mænd, har Petra Nagel ikke længere en følelse af, at folk ser programmet som noget gammeldags, hvor de to mænd 'bare' får lov til at date de 17 kvinder.

- Den store forskel har helt klart været, at det ikke længere handler om mændene, det handler om kvinderne nu, siger Petra Nagel og forsætter:

- Jeg er så stolt af kvinderne, der har været med.

Hun holder også fast i, at det ikke var TV 2's idé, at kvinderne skulle blive et venindehold i stedet for benhårde konkurrenter.

- Lige siden, de trådte ind i huset, har de bare sådan passet på hinanden, søstersolidaritet, løftet hinanden og heppet på hinanden, det har vi (TV 2, red.) intet haft med at gøre, siger hun.

