Phillip Faber trækker sig som chefdirigent i DR Pigekoret

Phillip Faber er færdig som chefdirigent i DR Pigekoret efter 10 år.

Det skriver DR i en pressemeddelelse onsdag aften lidt over klokken 17.

Ifølge pressemeddelelsen ønsker Phillip Faber at 'fortsætte nogle af de nye kapitler i sin karriere, som han allerede har taget hul på'.

Faber skal nemlig fortsat være tilknyttet DR, blandt andet i to forskellige juleprogrammer på DR1, ligesom han også fortsætter i DR2-programmet 'Den Klassiske Musikquiz'.

Samtidig fortsætter Faber som gæstedirigent for DR Vokalensemblet, oplyser DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen.

Phillip Faber bliver på posten indtil sommeren 2023, hvor en ny afløser skal findes.

Læs også: Han samler Danmark: Phillip Faber er blevet kult

- 10 vidunderlige år

Faber udtaler i pressemeddelelsen, at Pigekoret har betydet meget for ham, siden han tiltrådte i 2013.

Annonce:

- Når jeg siger farvel til DR Pigekoret i sommeren 2023, bliver det efter 10 vidunderlige år, som jeg aldrig glemmer. Koret og dets udvikling har fyldt meget i mit liv, og jeg selv har udviklet mig enormt på rejsen.

- Jeg er fuld af taknemmelighed over alle sangerne og deres forældre, der har viet deres tid og energi til koret, over publikum for deres støtte og opbakning og mine kolleger, der er en uvurderlig del af alt det, vi har formået sammen med DR Pigekoret, siger han i pressemeddelelsen.

Han åbner også lidt af sløret for, hvad han udover pigekoret skal bruge sin tid på i den næste tid.

- I den kommende tid skal jeg blandt andet dirigere Faurés Requiem med Sønderborg Symfoniorkester, koncerter med Aalborg Symfoniorkester og Odense Symfoniorkester.

- Jeg har også et par bestillingsværker, jeg skal have komponeret, som jeg glæder mig til at fortælle mere om senere, udtaler han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Phillip Faber fortsætter i Pigekoret, indtil en afløser er fundet i sommeren 2023. Foto: Thomas Borberg

Annonce:

Fællessang med 'gudsbenådet formidler'

Udover Fabers glæde ved de 10 år i spidsen for koret, har DR også kun positive ting at sige om Fabers ledelse og talent.

- Phillip Faber er ikke blot en mageløs dirigent og komponist, men han er også en gudsbenådet formidler. Han har været eminent til at udbrede både musikken og DR Pigekorets mission på flere kontinenter og blandt mange forskellige typer af mennesker – også i den svære tid, koret har været igennem, udtaler DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, i pressemeddelelsen.

Han fortsætter:

- Desuden var hans rolle under ’Fællessang’, da vores land var i det man vel godt kan kalde en krise, uvurderlig og med til at skabe lys – midt i en usikker tid. Det er imponerende, at han i sin relativ korte karriere har opnået så meget anerkendelse og tyngde, og jeg håber inderligt, at andre på den lidt længere bane får gavn af hans helt særlige evner som dirigent, siger Henrik Bo Nielsen.

Annonce:

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Phillip Faber, men det har endnu ikke været muligt.

Læs også: Dirigerer 50 piger: ’Den søde Hitler’

Pigekorets dystre fortid

Før Fabers tid var det ikke ligefrem fryd og gammen i DR Pigekoret.

Tværtimod har der hersket en kultur med 'krænkende adfærd', berøringer 'intime steder' og 'ufrivillige kys' rettet mod korets unge piger. Det har konkluderet på baggrund af i alt 129 beretninger, herunder fra tidligere sangere i Pigekoret.

Det har blandt andet betydet, at DR har udbetalt en erstatning på 50.000 kroner til 28 tidligere medlemmer af koret.

Det kan du læse mere om her: Efter krænkelser: Større erstatning til DR Pigekoret

Bojesen afsløret: Klam mail om opera-stjernes bryster

Bestyrelsesformand: Mail om bryster blev dråben