Pia K. klapper i: Vil hellere hygge på motorcykel

Pia Kjærsgaard havde ikke lyst til at svare på, hvordan det står til i Dansk Folkeparti efter ballade i partiet, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber. DF-legenden ville hellere fotograferes på en motorcykel

Det er nok ikke for meget at sige, at der har været kaos i Dansk Folkeparti i den seneste tid.

Krænkende adfærd, medarbejdere er flygtet, og der er sågar også blevet råbt og bagtalt i partiet, hvilket endda har medført, at Arbejdstilsynet har tilbudt Dansk Folkeparti en aftale, hvor partiet kan få den rette vejledning til at få styr på arbejdsmiljøet.

DF-legenden Pia Kjærsgaard var tirsdag aften til stede på den røde løber med sin mand, Henrik Thorup, forud for gallapræmien på filmen 'Top Gun 2: Maverick' i Imperial-biografen i København.

Den røde løber var pyntet op med en motorcykel foran den store plakat med den verdensberømte skuespiller Tom Cruise, der spiller hovedrollen i filmen.

Flere kendisser blev fotograferet på denne motorcykel - nogle mere og i længere tid end andre. Pia Kjærsgaard var én af dem, der sat længst tid af til, da hun hoppede op på køretøjet, og der blev taget utallige billeder af politikeren.

Pia Kjærsgaard (DF) hyggede sig på den røde løber med sin mand, Henrik Thorup. Foto: Emil Agerskov

Klappede i

Ekstra Bladet ventede længe på Pia Kjærsgaard, der virkede til at nyde minutterne på motorcyklen. Og da hun endelig trådte af køretøjet, ville Ekstra Bladet høre hende, om der var faldet ro i Dansk Folkeparti.

- Jamen, nu er jeg jo til premiere, så jeg synes ikke, at jeg gider at svare på de der spørgsmål lige nu, vel?, lød ordene fra Pia Kjærsgaard denne tirsdag aften i biografen.

Ekstra Bladet kunne i februar berette, at Pia Kjærsgaard var færdig som én af fire næstformænd i Folketingets Præsidium.

Det var altså den hårde konsekvens, efter fire medlemmer smækkede med døren og forlod partiet i vrede.

Ekstra Bladet ønskede at høre Pia Kjærsgaard om, hvordan situationen er i Dansk Folkeparti i øjeblikket efter tumulten på det seneste. Men hun ville altså hellere hygge sig på motorcyklen.