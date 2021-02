Pia Kjærsgaard i stor sorg

Pia Kjærsgaard har mistet sin tro følgesvend gennem 12 år, gravhunden Rikke.

Det skriver hun i et opslag på Instagram.

Her fortæller hun, at de har haft mange gode oplevelser sammen, og det uddyber hun over for Ekstra Bladet, da vi taler med hende lørdag formiddag.

- Vi har stort set kun haft gode oplevelser med hende. Vi er ude at gå en tur i øjeblikket omkring Gentofte Sø, og alene det at gå tur uden en hund, det er højst besynderligt.

Jagtede mosegrise

Særligt jagtinstinktet gav sjove oplevelser, når de gik tur med Rikke, fortæller hun.

- Hun var jo en lille gravhund. En ruhåret mini-gravhund, så hun var ikke ret stor, men hun var så sandelig også en jagthund, skal jeg lige love for. Altså når vi for eksempel gik tur på Enø, var der ikke en mosegris, som Rikke ikke prøvede at få fat på.

- Det lykkedes aldrig, men hun gjorde i hvert fald en aktiv indsats, det skal jeg da så sandelig love for. Og det var altså virkelig morsomt, fordi jagtinstinktet var helt tydeligt hos hende, siger Pia Kjærsgaard.

Gravede i frostvejr

- Hvad fejlede hun?

- Jamen jeg tror, det var en blodprop. Som jeg skriver i opslaget, så faldt hun pludselig om. Tre gange oplevede vi det, og det blev værre. Men heldigvis inden for kort tid.

- Hun fik åndedrætsbesvær og havde det rigtig dårligt i går, indtil dyrlægen kom. Så vi gjorde det rigtige, det har jeg ikke tvivlet på et sekund.

Rikke ligger nu begravet i haven, hvor familiens tidligere hunde ligeledes ligger begravet.

- Det var godt nok svært at grave hullet på grund af frosten, men det fik vi da gjort. Det brugte vi en meget stor del af dagen på, så Rikke kunne ligge der. Det må man jo gerne med sine hunde, så der ligger nogle stykker, siger Pia Kjærsgaard.