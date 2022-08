Pisse-kedelige bartendere

Smukfest er i gang for første gang i tre år, og det kan mærkes på de danske kendisser, der flokkes til den jyske festival.

I baren 'High Spirits' i bøgeskoven mødte Ekstra Bladet kendisserne Ibi Støving, Peter Ingemann og Cecilie Hother, hvor vi stillede dem en meget simpel opgave: at fortælle om deres vildeste festivalsoplevelse.

Men den opgave var tilsyneladende svær for kendisserne.

Han er dræbende kedelig

TV 2-vært Peter Ingemann fortæller til Ekstra Bladet, at han selv er dræbende kedelig, inden han fortæller om sin mest sindsoprivende oplevelse. Som ikke engang var en festivalsoplevelse.

- Jeg har prøvet at gå nøgen rundt i en hyben-busk plantage, da jeg var noget ung. Det kom til os, efter vi havde drukket noget whiskey, siger han.

Peter Ingemann var godt selv klar over, at han har været dræbende kedelig. Det skulle vi bare skrive. Selv tak Ingemann. Foto: Per Lange

Så Rihanna

Heller ikke Ibi Støving har det vilde at berette.

- Jeg så Rihanna, det var også lidt vildt, det var lidt hyggeligt. Vi var også en masse venner sammen, det var nok også det, som gjorde det, fortæller Ibi Støving om sin vildeste festival-oplevelse.

Sikke en historie.

Ibi Støving var mere klar bag baren, end hun var til at fortælle røverhistorier. Foto: Per Lange

Regnvejr under bøgetræerne

Bag baren var desuden Cecilie Hother, og vejrværten i hende fornægtede sig ikke.

Noget af det bedste ved Smukfest var i hendes optik at sidde under bøgetræerne, når det regnede.

Hun så ellers ud til at have en fest bag baren, men på trods af hendes 12 gange på Smukfest, så vandt bøgetræerne.