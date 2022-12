Pitzner-firma solgt for hemmeligt beløb

Pitzner-familien er blevet rige på deres mange - og dyre - investeringer. Nu sælger de en af de indbringende af slagsen fra.

Det er Ur- og smykkeforretningen Klarlund A/S, som man har valgt at sælge til schweiziske Bucherer for et hemmeligt beløb.

Det skriver Børsen.

Selvom salgsprisen er hemmelig, kan man nok godt konkludere, at prisen ligger i den høje ende. Selskabet havde nemlig i seneste årsregnskab en egenkapital på knap 160 millioner kroner, mens årets resultat efter skat lød på knap 37 millioner kroner.

Ifølge Børsen blev Klarlund A/S opkøbt af Pitzner i 1989. Det var erhvervsmanden Axel Pitzner, som selv grundlagde Pitzner Auto i 1954 og siden har forvaltet sin formue ganske glimrende.

I dag er det arvingen Morten Pitzner, der er administrerende direktør i holdingselskabet, som netop har frasolgt Klarlund A/S. Han er bror til Katerina Pitzner, som siden er blevet kendt fra tv.

Hun blev selv uddannet som diamantgraderer i netop Klarlund. I dag driver hun dog sin egen forretning med salg og investering i diamanter, som også har stor succes på området.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Katerina Pitzner kunne tidligere i år fortælle Ekstra Bladet, at hun blev truet med et jagtgevær. Læs mere her.