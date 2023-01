Pizza-Gorm valser uden konen

I øjeblikket florerer der på de sociale medier en video, som nok vil få mange til lige at kigge en ekstra gang.

Den viser pizza-Gorm i en opstilling, de færreste er vant til at opleve ham i - nemlig på et dansegulv med fatning og hele moletjavsen - en skarp opstilling, der indikerer, at Gorm Wisweh kan mere end sin pizzadej. Det viser han i en videoannoncen for Soffie Dalsgaards Dansestudio, Take the Floor.

- Den video har jeg slet ikke set, men haha - ja det er rigtigt, at jeg går til dans og har sagt ja til at medvirke i den video, men det er ikke noget, jeg har fået penge for som sådan. Jeg har bare fået nogle gratis dansetimer i stedet. Og desværre er min kone ikke med. Hun gider ikke. Så jeg har gennem en kammerat fundet en anden partner, Majbritt, som jeg har danset med en gang om ugen, fortæller han.

Grinende tilføjer han, at Majbritt er mere dansevant, end han selv er, og derfor meget dygtigere end ham.

- Jeg begyndte at gå til dans lige efter, jeg havde været med i Vild med dans. Jeg ville gerne holde det, jeg havde lært, ved lige, så det er vel godt fem år siden, jeg begyndte at danse hos Soffie Dalsgaard. Men jeg har faktisk altid kunnet lide at danse - også til fester, hvor jeg naturligvis var vildt god efter et par gin-tonics, griner han.

Gorm Wisweh går til dans med veninden Maibritt, fordi fruen har travlt med de tre børn. Foto: Privat/Take the Floor

Terapi

For Gorm Wisweh er dans ren terapi - og her refererer han ikke kun til den nedtur, som kom, da et par af hans restauranter som følge af coronaen blev erklæret konkurs, men i det hele taget.

- Når Maibritt og jeg danser, griner vi hele tiden. Vi har det sååå sjovt. Dans fordrer, at man er i situationen hele tiden, mens man er der, og det gør, at hvis man havde et problem, som man grublede over, før man gik på dansegulvet, så har man tit en løsning, når man sidder i bilen på vej hjem - alene fordi man ikke har tænkt på det, mens man dansede.

- Erfarne Majbritt fik jo en dansepartner med to højrefødder, så jeg skal virkelig være koncentreret og lukke alt andet ude, for at det ikke skal gå helt galt, når vi valser rundt på gulvet, siger Gorm.

Men selv om pizzakongen er glad for sin dansepartner, vil han helst danse med fru Charlotte.

- Da jeg besluttede mig for at gå til at danse, fik Charlotte buddet først, men sagde nej. Nok også fordi det er svært at skulle have tre børn passet fast en gang om ugen, siger Gorm, der dog stadig håber:

- Men jeg har da langt fra opgivet at overtale hende til at danse. I stedet nyder hun at få en glad mand hjem, der har været ude at svinge skankerne. Jeg er et 'nyt menneske' fyldt med energi og overskud efter sådan en tur. Lige nu har Maibritt og jeg holdt et halvt års pause, men på lørdag kommer hun til middag hos os, og så skal vi planlægge vores videre færd på parketten.