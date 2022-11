Plejer kærligheden i Thailand

Anni Fønsby og hendes mand er taget på romantisk ferie for at nyde hinanden. Og det er ikke et tilfældigt sted, de har valgt

To travle jobs, et stort hus samt børn og hunde, der skal passes.

Sådan er den hektiske virkelighed og hverdag hjemme hos Anni Fønsby og hendes mand, René - ligesom i mange andre familier.

- Nogle gange, kan man godt helt glemme hinanden som par i en stresset hverdag. Så bruger man bare hinanden til at læsse af og praktiske ting. Det vil vi meget gerne lave om, og det starter nu, siger Anni Fønsby, der for to uger siden fyldte 50 år.

Anni Fønsby og hendes mand, René. Privatfoto

Den runde dag har hun valgt at se som et velvalgt tidspunkt til at trække en streg i sandet. Der skal skrues ned for tempoet og op for romantikken og kærligheden til René, som hun blev gift med i august sidste år.

Derfor er parret taget på kærlighedsferie i Thailand, hvor fokus udelukkende er på hinanden.

Parret dyrker tosomheden i solen. Privatfoto

- Nøj, hvor er det skønt at komme tilbage til mit yndlingshotel i Phuket, siger Anni Fønsby om hotellet Cape Sienna, der har en helt speciel betydning for Anni Fønsby og hendes mand.

- Lige inden coronanedlukning - for tre år siden 20. januar 2020 - gik min kære mand på knæ og friede netop på det her skønne hotel. Det bringer en masse dejlige minder frem, siger Anni Fønsby til Ekstra Bladet og fortæller, at deres tur er blevet lige præcis det, de drømte om, inden de satte sig i flyet med kurs mod Asien.

Der er masser af kærlighed i den thailandske luft. Privatfoto

- Vi nyder Thailands afslappende stemning og underskønne omgivelser, der får os til at slippe tøjlerne og komme ned i gear. Vi drømmer os væk i kærlighedens romancer, siger hun.

Anni Fønsby fortalte i forbindelse med sin 50-års fødselsdag, hvordan overgangsalderen har sneget sig ind på hende.

- Det gik op for mig, at jeg var kommet i overgangsalderen, da min mand en dag sagde til mig, at han havde fået ny kone. Den ene dag kan jeg være supersensitiv og få tårer i øjnene over det mindste - den næste er jeg ved at bide hovedet af ham. De der humørsvingninger var noget af det første, der ramte mig, sagde Anni Fønsby.

