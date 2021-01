Pludseligt ramt af livstruende sygdom: - Det er foruroligende

En lille rød prik på armen.

Så uskyldigt startede det søndag for Asbjørn 'Tyren' Nielsen, der er kendt fra 'Ex on the Beach'.

Som mange andre gange valgte han at prikke den lille knop, men efterfølgende viste det sig at være langt mere alvorligt, end han først havde troet.

Hurtigt spredte der sig nemlig en rød streg hele vejen fra prikken og op i armhulen på den 20-årige realitydeltager.

Det fik Asbjørn 'Tyren' Nielsen til at slå alarm, og det viste sig da også siden, at Asbjørn 'Tyren' Nielsen var blevet ramt af blodforgiftning, og det er faktisk ikke første gang, at han er blevet ramt af den potentielt livstruende tilstand - blodforgiftning eller sepsis.

- Det lignede en bums eller et indgroet hår, og så prikkede jeg lortet, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- En time eller to efter kommer den røde streg så. Jeg genkendte det med det samme, for jeg har haft blodforgiftning før og faktisk i samme arm. Så jeg vidste, at jeg skulle have noget antibiotika. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har haft det før, men det er kommet et par gange ud af det blå, siger han.

Her ses den røde streg på Asbjørns arm. Den udviklede sig hurtigt. Foto: Privat

Vanvittigt realitydrama: - Han var mig utro

Derfor ringede Asbjørn 'Tyren' Nielsen, der til daglig bor i Horsens, med det samme til vagtlægen, da han hurtigt indså, at den var gal igen.

- Jeg vidste jo, at jeg skulle have antibiotika-piller, men denne her gang mente lægerne, at det var mere alvorligt end som så. Så jeg skulle hurtigt til Aarhus, så jeg kunne få piller og tage det med det samme. Og så fik jeg at vide, at jeg ikke måtte lægge mig til at sove, før jeg havde taget medicinen, siger han og fortsætter:

- Jeg var ærligt bange for, at jeg kradsede af i løbet af natten, for det er jo en alvorlig ting.

Asbjørn Nielsen - bedre kendt som Tyren - er lige nu aktuel i femte sæson af 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Hvad er blodforgiftning (sepsis)? Sepsis kaldtes tidligere også blodforgiftning. Det er en alvorlig og potentiel livstruende sygdom, hvor bakterier ofte er kommet over i blodet

Infektionen kan sprede sig til mange af kroppens organer

Sepsis behandles med antibiotika og væske direkte i blodbanen (intravenøs væske)

Sepsis kan føre til, at man udvikler shock og en række alvorlige komplikationer

Tidlig diagnose og behandling bedrer prognosen Kilde: Sundhed.dk Vis mere Luk

Fik det skidt

Med blodforgiftningen fulgte også en række symptomer - herunder feber.

- Jeg havde feber og havde det lidt skidt, men efter jeg fik pillerne, fik jeg det hurtigt bedre igen, siger han og fortsætter:

- Den røde streg er der stadig, men jeg har det meget bedre, så jeg satser på, at det hele går godt, og det var dejligt, at jeg klarede natten. Men jeg må indrømme, at det er foruroligende, at jeg får det i ny og næ, og det er også noget, jeg skal have undersøgt af en læge, siger han videre.

Asbjørn Nielsen skal i et par dage være på en stærk antibiotika-kur, før han er rask.

'Gider ikke det lort'

Flere har på Asbjørn Nielsens Instagram-profil spekuleret i, om blodforgiftningen kan skyldes, at realitydeltageren, der til daglig arbejder som personlig træner, har taget steorider. Det afviser han dog.

Dansk tv-par går fra hinanden

- Det er typisk. Når folk hører, at man har fået blodforgiftning, tænker de, at det er fordi, man har haft gang i en nål. Men det lort gider jeg sgu ikke at røre, og det har jeg heller aldrig gjort, siger han videre.

- Så det er helt ærligt, når jeg siger, at jeg ikke ved, hvorfor det er kommet.