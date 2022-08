Politi måtte rykke ud til kæmpe kendisfest

Det var forventet, at Christian Stadils fejring af sig selv i forbindelse med sin 50-års fødselsdag ville blive et brag af en fest. Og braget blev bemærket af de nordsjællandske naboer.

Arrangementet, der løber over flere dage, kulminerede i nat med koncerter af blandt andre Tessa og Suspekt, og lydniveauet fra den festival-lignende fødselsdag med cirka 500 gæster, var så højt, at politiet flere gange måtte rykke ud for at få dæmpet festen.

- Der har været anmeldelse om musik til ulempe. Man kom derud, hvor der var en stor afholdelse i gang af en 50-års fødselsdag. Vi bad om, at der blev skruet ned for musikken, og det gjorde de. Festen sluttede omkring klokken 02.00 i nat, siger vagtchef hos Nordsjællands Politi, David Eckert, til Ekstra Bladet.

Indgangen til Christian Stadils private fødselsdagsfestival. Festival har fået navnet 'Festival Le Non Moi'. Foto: Henning Hjorth

Vi har fået tip om ganske mange klager fra naboer. Har I kun været der en enkelt gang?

- Nej, vi har været der flere gange. Jeg tror, vi var der to gange. Det var en større fest, må man sige. Politiet havde dog god kontakt til den eventkoordinator, der var på stedet, og musikken blev slukket fem minutter over to, siger vagtchefen og tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at lydniveauet har været højt, hvilket jo er naturligt, når der er tale om live-musik.

Ifølge vores oplysninger har der været decideret konflikt mellem arrangøren og naboerne. Har I været indblandet i det?

- Vi fik mange anmeldelser, fordi musikken var så høj dernede, jeg har ikke præcise tal på hvor mange, men jeg har ikke hørt noget om decideret konflikt. Det har vi ikke fået anmeldelser om.

På Christian Stadils Instagram-profil, hvor han har fortalt om sin store fejring, har en utilfreds nabo ved navn Sanne, skrevet følgende:

'Men vil I lige være søde at tænke på alle os i miles omkreds, der IKKE synes, det er så fedt med den larm i flere dage. Vi er en del med børn på vores vej, der gerne vil sove nu - og selv flere kilometer væk lyder det som om, vi er til koncert i Parken. Kunne det ikke være afholdt et mere afsides sted??? Dit behov for larmende fejring med 500 gæster kommer til at gå ud over SÅ mange mennesker. Øv!'.

Forsinket festival

Den store fest var en forsinket fejring af Christian Stadils 50-års fødselsdag. Hummel-direktøren fyldte år i 2021, men på grund af corona kunne han dengang kun invitere 100 personer.

Politiet holder søndag formiddag godt øje med ro, orden og de mange parkerede biler i vejkanten ved Christian Stadils fest. Foto: Henning Hjorth

Festen fortsætter søndag - dog i en mere afdæmpet udgave.

I dag er der - i modsætning til lørdagens højlydte Tessa og Suspekt-koncerter - afdæmpet jazz, meditation og champagne-brunch på programmet.