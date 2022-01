Politiet undersøger sammenhæng

Ved du noget om sagen? Så kontakt journalist Pernille Christensen på pc@eb.dk.

Glasskårene flød foran tre nordsjællandske ejendomsmægler-forretninger i sidste uge.

Jesper Nielsen, der er kendt fra DR-programmerne 'Hammerslag' og i 'I hus til halsen', lægger navn til alle de tre butikker, der fik ruderne knust af endnu ukendte gerningsmænd.

Om den systematiske hærværk mod kædens butikker er tilfældig, eller der er en sammenhæng, er Nordsjællands Politi netop nu ved at undersøge, skriver politikommissær Christian Marcussen i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi er stadig i den indledende fase af efterforskningen, og vi mangler stadig et par afhøringer, inden vi kan sige noget om, hvorvidt der er en sammenhæng i sagerne, men da der er et sammenfald i gerningsstederne, kan vi ikke udelukke, at der er tale om den eller de samme gerningspersoner', skriver han.

Alle ruder knust

Den første butik, der blev udsat for hærværk, ligger i Charlottenlund. Her blev samtlige ruder i forretningen, der ligger på et hjørne, knust, fremgår det af politiets rapport.

'Klokken 20.53 blev det anmeldt, at alle ruderne i en ejendomsmæglerforretning på Ordrupvej var blevet smadret af en ukendt gerningsperson på et ukendt tidspunkt', står der i døgnrapporten.



Aftenen efter var det Jesper Nielsen-butikken i Kongens Lyngby, der blev udsat for hærværk.

'En rude til Jesper Nielsen Ejendomsmæglerforretning på Jernbanevej er mellem tirsdag eftermiddag og onsdag morgen klokken 08.00 blevet knust. Hærværket blev anmeldt klokken 08.30', fremgår det af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.

Også Jesper Nielsen-ejendomsmægleren i Holte har været udsat for hærværk i form af smadrede vinduer.

Vi undrer os

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Jesper Nielsen, om han mener, at der kan være en sammenhæng i sidste uges hærværk. Han ønsker ikke at udtale sig, men henviser i stedet til pressemedarbejder Alexander Winther.

- Ja, det er rigtigt, at der er ødelagt ruder i tre butikker. Det er politianmeldt, og vi giver politiet ro til arbejde. Det er ubehageligt og ærgerligt, og vi undrer os. Vi har ikke noget udestående med nogen kunder, sagde han mandag til Ekstra Bladet

- Har I nogen idé om, hvorfor det her er sket?

- Nej, det har vi ikke. Det er besynderligt, lød det fra Alexander Winther.

Ekstra Bladet har været i kontakt med indehaverne af de tre Jesper Nielsen-butikker, der er blevet ramt af hærværk.

Ingen af dem vil kommentere de knuste ruder, men henviser til Alexander Winther. De afviser alle tre, at de har fået mundkurv på.