Politiken mister chefredaktør

Fra 1. maj er Anne Mette Svane øverste chef for TV 2 NEWS. Det har TV 2 netop oplyst i en pressemeddelelse.

45-årige Anne Mette Svane skifter dermed fra én chefredaktørpost til en anden, når hun forlader Politiken og bliver chefredaktør og kanalchef for TV 2 NEWS.

Anne Mette Svane blev uddannet journalist i 2002.

Hun kom til Politiken i 2009, hvor hun begyndte som indlandsredaktør, Hun blev senere nyhedschef, og i 2010 steg hun atter i graderne og blev udnævnt som journalistisk chefredaktør.

Dermed udgjorde hun indtil i dag chefredaktionen på Politiken sammen med ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen.

Stor gevinst

Hos TV 2 er nyhedsredaktør Ulla Pors naturligvis glad for ansættelsen af Svane, der blandt andet er blevet hyret for at sikre en digital omstilling.

- Anne Mette Svane kommer til News med en kæmpestor ledererfaring, senest 12 år som journalistisk chefredaktør på Politiken. Hun bliver en stor gevinst for TV 2 News, hvor en af hendes opgaver bliver at sikre en digital omstilling af vores nyhedskanal. På Politiken har hun bevist, at hun kan skabe retning og få en omfattende digital proces sat på skinner. Og så er hun basalt bare en hamrende dygtig journalist, som vi glæder os til at arbejde sammen med på TV 2, siger TV 2s nyhedsdirektør, Ulla Pors.

Trods en lang karriere inden for journalistik har Svane endnu til gode at arbejde med tv.

- Der er meget, jeg skal lære om tv i en stor nyhedsorganisation og en masse nye dygtige kolleger, og det glæder jeg mig helt vildt til. Jeg går til opgaven på TV 2 og News med den største respekt, lyder det fra Anne Mette Svane i pressemeddelelsen.

I kølvandet på Rostrup

Indtil for nylig var chefredaktør på TV 2 News den kendte DR-studievært Ask Rostrup.

Han valgte dog at fratræde stillingen efter trekvart år. En beslutning han kaldte 'den sværeste beslutning, jeg nogensinde har taget i mit arbejdsliv'.