Politiker smider millioner efter lejlighed

Indenfor det sidste års tid, er der sket en del på boligfronten for politiker Villy Søvndal.

Han har både solgt sit hus, købt en lejlighed, og nu har SF-stemmeslugeren så atter haft den helt store pengepung oppe ad lommen og kastet 7.250.000 kroner efter en lejlighed i Carlsberg Byen i København.

Det viser et opslag i Tinglysningen, hvoraf det også fremgår, at Søvndal har investeret i den næsten 100 kvadratmeter store lejligheden sammen med Penny Perto, som han har været gift med siden 2011.

De to fik dog sidste år to forskellige adresser, efter at de solgte deres hus i Bjert ved Kolding.

71-årige Villy Søvndal rykkede ind i en 82 kvadratmeter stor lejlighed i Kolding, og Penny Porto fik adresse i netop Carlsberg Byen i København.

4,2 millioner

Lejligheden, som parret nu sammen har smidt over syv millioner efter, blev opført i 2022, og overtagelsen sker 1/9 - 2023, da parret sidste år skilte sig af med deres 178 kvadratmeter store villa i Bjert fik de 4,2 millioner kroner for det.

Villy Søvndal, der forlod sin udenrigsministerpost i 2013 efter en blodprop i hjertet, er fortsat aktiv i politik, og har i mange år siddet i byrådet i Kolding.

I 2020 meldte Søvndal sig som bejler til borgmesterposten, og selvom han blev stemmekonge i Kolding og løb med i alt 5431 personlige stemmer. så fik stemmeslugeren ikke borgmesterposten i kommunen.

Ekstra Bladet har gentagende gange forsøgt at få en kommentar fra Villy Søvndal til sit nye køb, det har ikke været muligt.