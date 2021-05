Politikere orienteret om event-kongens millioner

Den kontroversielle event-mand Peter Bindner har fået endnu en sag på nakken.

I sin virksomhed PB Action Fest og Eventbureau har Peter Bindner søgt om tilskud til afholdelse af arrangementer hos Slot- og Kulturstyrelsen, hvor han i alt har fået udbetalt 12 millioner kroner siden september 2020.

Det viser en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Men i forbindelse med omkostningskravet i en række nye ansøgninger har styrelsen bedt Peter Bindner om at aflevere regnskab over de faktisk afholdte udgifter før tid, og siden er ordførerne i Folketinget blevet orienteret i sagen.

Her står Peter Bindner foran den bus, der kørte de dyre ture med koncerter. Foto: TV2 FYN

Undersøger sagen

Styrelsen bekræfter over for Ekstra Bladet, at de undersøger sagen og har stillet krav om dokumentation for udgifterne i forbindelse med arrangementerne.

'Slots- og Kulturstyrelsen kan oplyse, at vi i øjeblikket undersøger en række forhold vedrørende PB Actions ansøgninger om tilskud fra aktivitetspuljen, som er en af de corona-ordninger, der skal støtte kulturaktiviteter.'

'I forbindelse med en række nye ansøgninger fra PB, er der opstået tvivl om, hvorvidt tilskuddene fra tidligere ansøgninger er anvendt til de ansøgte formål. Vi har på den baggrund givet afslag til de nye ansøgninger fra ansøgeren, og efter samråd med Kammeradvokaten har vi bedt PB Action om at dokumentere virksomhedens udgifter til de allerede afholdte arrangementer,' oplyste Slots- og Kulturstyrelsen i en mail til Ekstra Bladet.

Siden har Peter Bindner nægtet at aflevere regnskabet før tid, og hans advokat har overtaget dialogen med styrelsen, hvor jurister nu ifølge Ekstra Bladets oplysninger er i gang med at undersøge, hvad de kan gøre i det videre forløb.

Alle virksomheder, som får et tilskud på mere end 500.000 kroner fra aktivitetspuljen, skal efterfølgende aflevere et detaljeret regnskab, hvor udgifterne dokumenteres.

Den kontroversielle eventmager fører sig gerne frem i store, dyre biler. Foto: Jonas Pryner Andersen/POLFOTO

Folketinget orienteret

Det er dog ikke kun Slots- og Kulturstyrelsen, der undersøger sagen. Den er nemlig også nået hele vejen ind på Christiansborg.

Her er kulturordførerne ifølge Ekstra Bladets oplysninger blevet orienteret om sagen af to omgange. Den første orientering fandt sted i april, hvorefter der var en opfølgende orientering 17. maj.

Det bekræfter flere personer med kendskab til orienteringerne.

Der blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger orienteret om sagen som en sag om mulig snyd med corona-midler, og der bliver på baggrund af sagen set på, om reglerne skal strammes, så det kræver mere dokumentation at få udbetalt midler fra aktivitetspuljen.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Peter Bindner, men han oplyste, at han ikke har nogen kommentarer, og smækkede røret på.