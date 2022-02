Popsanger i opråb: - Pas på!

Malte Ebert alias Gulddreng advarer sine fans om falske profiler på sociale medier, hvor nogen udgiver sig for at være ham og skriver med hans følgere

Vi har alle fået tudet ørerne fulde om falske profiler på sociale medier, men det sætter ikke en stopper for problemet.

Malte Ebert, der også er kendt som Gulddreng, advarer nu sine fans om en række falske social medie-profiler, der gemmer sig bag hans navn og skriver beskeder til hans følgere.

'Jeg har fået tilsendt en del beskeder fra folk, der har skrevet med denne profil. Jeg er naturligvis super taknemmelig for, at I følger med, men profilen er ikke min egen private. Anmeld den og lad for guds skyld være med at sende penge til vedkommende.'

Sådan lyder det fra popsangeren i en story på Instagram, hvor han deler et foto af en besked korrespondance mellem den falske profil og en af hans følger, der dog er vågen nok til ikke at falde i svindlerens fælde.

Lad for gulds skyld være med at overføre penge til disse profiler, advarer han. Foto: Per Arnesen/TV 2

Den 28-årige sanger og sangskriver er træt af, at folk udgiver sig for at være ham og forklarer, at det er sket en del gange nu.

Derfor vil Malte Ebert gerne have, at hans budskab når vidt og bredt, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Folk skal forholde sig kritisk til, at kendte pludselig skriver private beskeder til dem på den der måde. Det er der rigtig mange af mine kollegaer, der også oplever - altså, at der er nogen, der udgiver sig for at være dem og skriver til fans for at lokke dem til alt muligt, siger han og fortsætter:

- Jeg vil aldrig skrive 'Tak fordi du følger mig' til en eller anden fremmed person. Jeg sender ikke private beskeder til nogen, jeg ikke kender, understreger han videre.