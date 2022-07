Populær DR-vært gør comeback

Efter fire års pause, er Nicholas Kawamura blevet lokket tilbage til statsradioen for en stund.

'Jeg vender tilbage til radioen', skriver Nicholas Kawamura på Instagram.

Og hvis du var en af Nicholas Kawamuras faste radiolyttere dengang, så kan du glæde dig resten af sommeren, han skal nemlig være ferievikar henover sommeren på P4, hvor han skal sende '00'erne har ringet', hver søndag.

Tidligere har Nicholas Kawamura fortalt til Ekstra Bladet, at bruddet efter ti år i DR skyldtes, at han havde lyst til at prøve kræfter med noget nyt.

- Jeg har brug for at prøve noget nyt. Hvad det bliver, det ved jeg simpelthen ikke endnu. Nu skal jeg til at holde møder med forskellige spændende mennesker. Jeg kunne godt forestille mig at lave tv, men radio kan jeg godt allerede nu sige er mere eller mindre udelukket, lød det fra værten dengang.

Ifølge Kawamura var det svært at bibeholde kreativiteten efter så mange år i DR, og derfor valgte han at sige stop, mens legen stadig var god.

- Det har bestemt ikke været en nem beslutning. Det kræver tilløb at sige op. At være fastansat i DR er jo et dejligt sikkerhedsnet at have, men pludselig kan sikkerhedsnettet blive en hængekøje, som man ligger og falder lidt i søvn i. Og så ryger kreativiteten sgu lidt, sagde Kawamura til Ekstra Bladet i forbindelse med udmeldingen om sin exit.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvorfor boller alle med hinanden i reality-miljøet? De er 'starstruck' over at møde hinanden, mener to af årets deltagere i 'Ex on the beach', der medvirker i ugens udgave af 'Der er brev'.